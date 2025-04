Milan, rinnovo Maignan: nuova proposta! Prendere o lasciare

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, il Milan e Mike Maignan avevano trovato un'intesa per il rinnovo, prima di alcuni errori: contro Cagliari, Como, Juventus in campionato, e contro il Feyenoord in Champions. Così ci sarebbe stata una frenata. Il Milan sarebbe in una posizione di forza, e la proposta di prolungamento non andrebbe oltre i 4,5 milioni a stagione. Secondo il quotidiano sarebbe un prendere o lasciare per il francese: se Maignan firmerà resterà al Milan fino al 2028 o 29, a seconda della possibilità di aggiungere un’ulteriore opzione di rinnovo annuale. Altrimenti in estate club e agenti del giocatore potrebbero guardarsi intorno.