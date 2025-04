Milan-Fiorentina 2-2, la squadra di Sergio Conceicao parte di nuovo male, come capitato fin troppo spesso durante la sua gestione. I rossoneri hanno subito un uno-due tremendo della Viola lasciando troppo gioco e spazio ai giocatori della Fiorentina. Dopo il gol di Abraham, il Milan si è svegliato e ha cercato il pareggio, arrivato nella ripresa con Jovic. Nonostante la tanta voglia nella ripresa, il Milan ha subito tantissimo, salvato in lungo e in largo da un super Mike Maignan. Per il portiere secondo prestazione stellare dopo il derby in Coppa Italia. Ecco i voti del francese dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA