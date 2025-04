Calciomercato Milan, Maignan: Chelsea pronto a muoversi. Parla l’esperto

Calciomercato Milan, Maignan: pericolo Premier League! L'esperto: "Si potrebbero muovere..."

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ha parlato della situazione legata a Mike Maignan. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb: "La priorità adesso è il nuovo direttore sportivo. Da capire chi verrà scelto dopo lo stop della trattativa con Paratici. Alcuni giocatori intanto hanno già mercato. Uno di questi è Maignan. La questione rinnovo in questi ultimi tempi non ha registrato novità nonostante un accordo di massima. Chelsea e l'Aston Villa hanno già preso informazioni. Presto potrebbero decidere di muoversi in maniera più concreta". Vedremo quali mosse farà il Milan in estate.