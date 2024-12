Milan-Genoa, probabile formazione: spazio a Camarda? E dal Milan Futuro…

Milan-Genoa, partita molto importante per i rossoneri. Il Diavolo non può fallire per la classifica in Serie A e per il 125esimo anniversario del club, che verrà festeggiato nel prepartita e con la maglia celebrativa. Il Milan arriva dopo lo sfogo pesante di Paulo Fonseca nel post di Milan-Stella Rossa. Possibile rivoluzione in campionato. Ecco la probabile formazione per Milan-Genoa da 'Il Corriere dello Sport'.