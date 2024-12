Milan, la maglia del 125esimo anniversario è già soldout

Domenica 15, a 'San Siro', si giocherà Milan-Genoa di campionato. Sugli spalti dello stadio, per la festa, ci sarà il trio degli olandesi che tante fortune ha fatto per il Diavolo di Arrigo Sacchi e Fabio Capello a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. Tutti insieme, quindi, ancora una volta, Marco van Basten, Ruud Gullit e Frank Rijkaard. Il Milan, come ricorda 'Tuttosport', ha avviato le iniziative per i suoi 125 anni di storia, sta riscontrando il sold out sulla vendita della versione authentic della maglia celebrativa per la ricorrenza, che sarà usata contro il Genoa domenica 15 e non avrà né sponsor (presenti dentro al colletto) né i nomi dei giocatori, ci saranno solo i numeri. Un grande successo per la maglia celebrativa del Diavolo. LEGGI ANCHE: Milan, Morata: la carta per battere l'Atalanta? Ecco perché