Milan Femminile: a San Siro con la maglia del 125° anniversario

Oggi, domenica 8 dicembre, si sta giocando per la prima volta nella storia allo stadio di San Siro il Derby femminile. Si tratta della prima stracittadina giocata nell'iconico stadio di Milano con protagoniste le due squadre di Serie A. Milan e Inter Femminile stanno giocando proprio in questi minuti (segui qui il live). Le giocatrici rossonere sono scese in campo con la maglia del 125° anniversario del club (foto in copertina). Una giornata storica per tutto il Milan!