Secondo quanto riportato dal sito francese Footmercato, Dusan Vlahovic al Milan starebbe facendo un passo in avanti. Mercoledì si sarebbe svolto un nuovo incontro tra i rossoneri e il clan dell'attaccante serbo, con scambi che sarebbero stati molto positivi da entrambe le parti. Vlahovic, per il Milan, sarebbe disposto a rivedere al ribasso le sue aspettative salariali con Allegri che starebbe spingendo per averlo con se in rossonero.