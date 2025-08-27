Pianeta Milan
Calciomercato Milan, dalla Francia: 'Fiducia per Vlahovic. Si può accelerare'
Secondo quanto riportato dal sito francese Footmercato, Dusan Vlahovic al Milan starebbe facendo un passo in avanti: le ultime di calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Secondo quanto riportato dal sito francese Footmercato, Dusan Vlahovic al Milan starebbe facendo un passo in avanti. Mercoledì si sarebbe svolto un nuovo incontro tra i rossoneri e il clan dell'attaccante serbo, con scambi che sarebbero stati molto positivi da entrambe le parti. Vlahovic, per il Milan, sarebbe disposto a rivedere al ribasso le sue aspettative salariali con Allegri che starebbe spingendo per averlo con se in rossonero.

Secondo il sito specializzato francese, la Juventus sarebbe pronta a parlare con gli agenti di Vlahovic per capire la fattibilità di una sua eventuale cessione. I bianconeri non vorrebbero perdere troppi soldi nell'affare, mentre l'ex attaccante della Fiorentina vorrebbe ricevere parte del suo stipendio residuo come risarcimento.

Il Milan, che sarebbe ormai fiducioso, si appresterebbe ad aprire una trattativa diretta con la Vecchia Signora. Il trasferimento potrebbe accelerare nei prossimi due giorni. Queste le indiscrezioni dalla Francia: Vlahovic-Milan continua a scaldare il calciomercato estivo dei rossoneri.

