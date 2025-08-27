Secondo quanto riportato dal sito francese Footmercato, Dusan Vlahovic al Milan starebbe facendo un passo in avanti: le ultime di calciomercato
Secondo quanto riportato dal sito francese Footmercato, Dusan Vlahovic al Milan starebbe facendo un passo in avanti. Mercoledì si sarebbe svolto un nuovo incontro tra i rossoneri e il clan dell'attaccante serbo, con scambi che sarebbero stati molto positivi da entrambe le parti. Vlahovic, per il Milan, sarebbe disposto a rivedere al ribasso le sue aspettative salariali con Allegri che starebbe spingendo per averlo con se in rossonero.
Calciomercato Milan, Vlahovic si accelera?
—
Secondo il sito specializzato francese, la Juventus sarebbe pronta a parlare con gli agenti di Vlahovic per capire la fattibilità di una sua eventuale cessione. I bianconeri non vorrebbero perdere troppi soldi nell'affare, mentre l'ex attaccante della Fiorentina vorrebbe ricevere parte del suo stipendio residuo come risarcimento.