Calciomercato Milan, Furlani ‘frena’ Vlahovic? Ecco l’indiscrezione

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, parla del Milan e di Dusan Vlahovic, possibile obiettivo rossonero. Ecco le ultime importanti novità
Emiliano Guadagnoli
Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero muoversi tantissimo in questi ultimi giorni di agosto. Specialmente in attacco, la dirigenza potrebbe cambiare tutto: Harder sembrerebbe ormai essere del tutto saltato e per questo motivo potrebbe tornare di moda il nome di Vlahovic.

Calciomercato Milan, Vlahovic troppo costoso? 

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, parla del Milan e di Dusan Vlahovic, possibile obiettivo rossonero. Ecco le ultime importanti novità dal post sul social X.

"Dusan Vlahovic ha dato la sua disponibilità al Milan per un contratto fino al 2030 (6-7 milioni all'anno + bonus)". Schira continua: "Max Allegri sta spingendo per l'attaccante della Juventus". L'espero di calciomercato parla di un possibile ostacolo: "Questo trasferimento è ora considerato troppo costoso dall'amministratore delegato di Milan (G.Furlani), che è l'unico ad avere potere di firma".

Vedremo se sarà davvero Vlahovic il prossimo attaccante del Milan. Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato estivo e la dirigenza rossonera dovrà accelerare se vorrà chiudere un colpo importante nel reparto.

