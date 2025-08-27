Calciomercato Milan, Furlani ‘frena’ Vlahovic? Ecco l’indiscrezione

"Dusan Vlahovic ha dato la sua disponibilità al Milan per un contratto fino al 2030 (6-7 milioni all'anno + bonus)". Schira continua: "Max Allegri sta spingendo per l'attaccante della Juventus". L'espero di calciomercato parla di un possibile ostacolo: "Questo trasferimento è ora considerato troppo costoso dall'amministratore delegato di Milan (G.Furlani), che è l'unico ad avere potere di firma".