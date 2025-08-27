Milan, Moretto: “Vlahovic non apre. Rabiot, ci sono difficoltà”

"Tema fermo anche per quanto riguarda Rabiot. E' il centrocampista voluto da Allegri. La valutazione da 15 milioni di euro, il Marsiglia non va al di sotto di questa cifra. Bennacer non rientra nella trattativa. Il Milan ci sta provando, ma è da registrare una difficoltà. Ad oggi è difficile trattare e trovare un accordo economico con l'entourage di Rabiot. Io credo che il Milan ci proverà ancora, il Milan sta valutando le mosse, ma è una trattativa tutt'altro che semplice".