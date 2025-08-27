Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, Moretto: “Vlahovic non apre. Rabiot, ci sono difficoltà”

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, Moretto: “Vlahovic non apre. Rabiot, ci sono difficoltà”

Milan, Moretto: 'Vlahovic non apre. Rabiot, ci sono difficoltà'
Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla anche del Milan. Ecco le ultime importanti novità su Rabiot e Vlahovic
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Vlahovic, non ci sono novità sostanziali. L'orientamento che ci arriva è che Vlahovic possa continuare alla Juventus. Non si abbassa lo stipendio, non è pronto a fare un sacrificio, quello che gli chiederebbe il Milan. In queste ultime ora non ci sono stati contatti tra le parti. Il Milan sa che lo stipendio può essere un ostacolo insormontabile. Vlahovic non apre a un sacrificio sullo stipendio. E' un tema fermo". Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla anche del Milan. Ecco le ultime importanti novità su Rabiot e Vlahovic dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.

Milan, Moretto: "Vlahovic non pronto al sacrificio economico. Rabiot? Tutt'altro che semplice"

"Tema fermo anche per quanto riguarda Rabiot. E' il centrocampista voluto da Allegri. La valutazione da 15 milioni di euro, il Marsiglia non va al di sotto di questa cifra. Bennacer non rientra nella trattativa. Il Milan ci sta provando, ma è da registrare una difficoltà. Ad oggi è difficile trattare e trovare un accordo economico con l'entourage di Rabiot. Io credo che il Milan ci proverà ancora, il Milan sta valutando le mosse, ma è una trattativa tutt'altro che semplice".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Rabiot è il pezzo mancante del puzzle. Ecco perché Allegri lo vuole>>>

Su Harder: "Trattativa ferma, il ragazzo prende tempo. Il Milan è intenzionato a comunicare allo Sporting che si ritirerà dalla corsa".

Leggi anche
Calciomercato Milan, Nkunku in attacco? Spuntano le cifre. Quasi accordo col giocatore
Milan, Vlahovic, Rabiot e non solo: le ultime novità di mercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA