Milan, Moretto: “Vlahovic non apre. Rabiot, ci sono difficoltà”

Su Harder: "Trattativa ferma, il ragazzo prende tempo. Il Milan è intenzionato a comunicare allo Sporting che si ritirerà dalla corsa".
"Vlahovic, non ci sono novità sostanziali. L'orientamento che ci arriva è che Vlahovic possa continuare alla Juventus. Non si abbassa lo stipendio, non è pronto a fare un sacrificio, quello che gli chiederebbe il Milan. In queste ultime ora non ci sono stati contatti tra le parti. Il Milan sa che lo stipendio può essere un ostacolo insormontabile. Vlahovic non apre a un sacrificio sullo stipendio. E' un tema fermo". Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla anche del Milan. Ecco le ultime importanti novità su Rabiot e Vlahovic dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.
"Tema fermo anche per quanto riguarda Rabiot. E' il centrocampista voluto da Allegri. La valutazione da 15 milioni di euro, il Marsiglia non va al di sotto di questa cifra. Bennacer non rientra nella trattativa. Il Milan ci sta provando, ma è da registrare una difficoltà. Ad oggi è difficile trattare e trovare un accordo economico con l'entourage di Rabiot. Io credo che il Milan ci proverà ancora, il Milan sta valutando le mosse, ma è una trattativa tutt'altro che semplice".
