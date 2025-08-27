Calciomercato Milan, Dovbyk ipotesi concreta! La Roma ...

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, potrebbero essere giorni infuocati per i rossoneri. Tante le possibili operazioni che si potrebbero definire in queste ultime ore. La dirigenza rossonera starebbe lavorando sull'attacco e il centrocampo, ma non sarebbe escluso un possibile investimento per un altro centrale di difesa dopo l'arrivo di De Winter dal Genoa. Per quanto riguarda il reparto avanzato, il nome caldo potrebbe essere quello di Nkunku del Chelsea, ma non sarebbero escluse altre possibili piste. Ecco un possibile colpo dalla Serie A.

Calciomercato Milan, Dovbyk in corsa

Luca Bianchin, esperto di calciomercato de 'La Gazzetta dello Sport', parla del Milan: resterebbe in piedi la pista Artem Dovbyk. Ecco le ultime novità dal post sul social X.

"Artem Dovbyk è un’ipotesi concreta per gli ultimi giorni di mercato del Milan. Valutazioni e dialoghi in corso anche in queste ore. La Roma è aperta alla cessione di Dovbyk, con formula da stabilire".

Gli ultimi giorni di calciomercato sono sempre più infuocati per quanto riguarda il Milan, soprattutto in attacco.

