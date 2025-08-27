Calciomercato Milan, Dovbyk ipotesi concreta! La Roma ...

Calciomercato Milan, potrebbero essere giorni infuocati per i rossoneri. Tante le possibili operazioni che si potrebbero definire in queste ultime ore. La dirigenza rossonera starebbe lavorando sull'attacco e il centrocampo, ma non sarebbe escluso un possibile investimento per un altro centrale di difesa dopo l'arrivo di De Winter dal Genoa. Per quanto riguarda il reparto avanzato, il nome caldo potrebbe essere quello di Nkunku del Chelsea, ma non sarebbero escluse altre possibili piste. Ecco un possibile colpo dalla Serie A.