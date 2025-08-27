Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Di Marzio: “Nkunku ad oggi è quello più avanti. Rabiot …”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Di Marzio: “Nkunku ad oggi è quello più avanti. Rabiot …”

Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Nkunku ad oggi è quello più avanti. Rabiot ...'
Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, si è espresso sul mercato del Milan. Ecco le ultime novità su Nkunku, Rabiot e non solo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera continua con il proprio lavoro per rinforzare la rosa. Non basterà il solo Santiago Gimenez in attacco. Per questo Igli Tare starebbe cercando una punta: Il primo nome in questo momento sarebbe una sorpresa di giornata.

Calciomercato Milan, Nkunku, Rabiot e non solo

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, intervenuto nel consueto appuntamento estivo 'Calciomercato - L'Originale' su Sky Sport 24, si è espresso sul mercato del Milan. Ecco le ultime novità sull'attacco rossonero e su Nkunku.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Nkunku: operazione a titolo definitivo! Il giocatore …>>>

"Il Milan ci prova da due giorni per Rabiot, ma non c'è l'apertura del calciatore al momento. Il Marsiglia vuole 15 milioni. Il francese vuole restare al Marsiglia e non ha aperto ancora. Vlahovic, il Milan ha messo Harder in stand-by. Allegri vuole Vlahovic, ma lui non apre a una sua partenza, vorrebbe restare alla Juventus, al momento, fino a fine contratto. Il Milan ha un accordo di massimo sul contratto di Nkunku, parlerà col Chelsea. Può fare la prima punta, ma è più simile a Leao. Gli altri nomi sono Jackson del Chelsea, a un passo dal Bayern, un altro è Dovbyk. Nkunku ad oggi è quello più avanti".

Leggi anche
Calciomercato Milan, Dovbyk ipotesi concreta! La Roma …
Calciomercato Milan, Kim il preferito di Tare: c’è un ostacolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA