"Il Milan ci prova da due giorni per Rabiot, ma non c'è l'apertura del calciatore al momento. Il Marsiglia vuole 15 milioni. Il francese vuole restare al Marsiglia e non ha aperto ancora. Vlahovic, il Milan ha messo Harder in stand-by. Allegri vuole Vlahovic, ma lui non apre a una sua partenza, vorrebbe restare alla Juventus, al momento, fino a fine contratto. Il Milan ha un accordo di massimo sul contratto di Nkunku, parlerà col Chelsea. Può fare la prima punta, ma è più simile a Leao. Gli altri nomi sono Jackson del Chelsea, a un passo dal Bayern, un altro è Dovbyk. Nkunku ad oggi è quello più avanti".