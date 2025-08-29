Lecce-Milan, i convocati di Di Francesco: presente Camarda, out in quattro

In vista della sfida contro il Milan, valida per la seconda giornata della Serie A Enilive e in programma questa sera alle ore 20:45, l'allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha diramato la lista dei convocati. Ecco, di seguito, la lista dei convocati, dove sono assenti i Marchwinski, Jean, Rafia e Pierret: