LECCE-MILAN

Lecce-Milan, i convocati di Di Francesco: presente Camarda, out in quattro

In vista della sfida contro il Milan, valida per la seconda giornata della Serie A Enilive, ecco i convocati del Lecce di Di Francesco
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

In vista della sfida contro il Milan, valida per la seconda giornata della Serie A Enilive e in programma questa sera alle ore 20:45, l'allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha diramato la lista dei convocati. Ecco, di seguito, la lista dei convocati, dove sono assenti i Marchwinski, Jean, Rafia e Pierret:

Lecce-Milan: ecco i nomi scelti da Di Francesco

—  

PORTIERI

30. Falcone

1. Früchtl

32. Samooja

DIFENSORI

25. Gallo

4. Gaspar

21. Kouassi

3. Ndaba

13. Pérez

5. Siebert

44. Tiago Gabriel

17. Veiga

CENTROCAMPISTI

10. Berisha

29. Coulibaly

14. Helgason

77. Kaba

93. Maleh

20. Ramadani

6. Sala

ATTACCANTI

19. Banda

22. Camarda

7. Morente

11. N’Dri

50. Pierotti

23. Sottil

9. Štulić

