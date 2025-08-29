In vista della sfida contro il Milan, valida per la seconda giornata della Serie A Enilive e in programma questa sera alle ore 20:45, l'allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha diramato la lista dei convocati. Ecco, di seguito, la lista dei convocati, dove sono assenti i Marchwinski, Jean, Rafia e Pierret:
Lecce-Milan, i convocati di Di Francesco: presente Camarda, out in quattro
In vista della sfida contro il Milan, valida per la seconda giornata della Serie A Enilive, ecco i convocati del Lecce di Di Francesco
Lecce-Milan: ecco i nomi scelti da Di Francesco—
PORTIERI
30. Falcone
1. Früchtl
32. Samooja
DIFENSORI
25. Gallo
4. Gaspar
21. Kouassi
3. Ndaba
13. Pérez
5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga
CENTROCAMPISTI
10. Berisha
29. Coulibaly
14. Helgason
77. Kaba
93. Maleh
20. Ramadani
6. Sala
ATTACCANTI
19. Banda
22. Camarda
7. Morente
11. N’Dri
50. Pierotti
23. Sottil
9. Štulić
