Il Milan di Massimiliano Allegri raddoppia, allo stadio 'Via del Mare' di Lecce, contro i padroni di casa di Eusebio Di Francesco in occasione della 2^ partita della Serie A 2025-2026.
LECCE-MILAN
Lecce-Milan 0-2: raddoppio di Pulisic nel finale! | Serie A News
Christian Pulisic all'86' segna il secondo gol del Milan al 'Via del Mare' contro il Lecce: il sinistro dello statunitense che lascia scampo
All'86', infatti, sul lancio lungo di Mike Maignan, il neo-entrato Christian Pulisic vince il rimpallo aereo con Kialonda Gaspar e si invola verso la porta di Wladimiro Falcone: sinistro chirurgico e pallone nel sacco per il secondo gol milanista! Lecce-Milan 0-2!
