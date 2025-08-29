Pianeta Milan
LECCE-MILAN

Lecce-Milan, Pulisic: “Importante difendere bene e poi fare gol”

Redazione

Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Via del Mare' di Lecce. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Tre punti importantissimi per noi. Per noi molto importante non prendere gol. Sono molto felice anche per Loftus-Cheek che ha segnato".

Su Nkunku (nuovo innesto): "Sì, sappiamo già quanta qualità abbiamo come squadra. L’importante è giocare ben come squadra, difendere bene e poi fare gol".

