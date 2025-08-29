Lecce-Milan, Pulisic: “Importante difendere bene e poi fare gol”

Su Nkunku (nuovo innesto): "Sì, sappiamo già quanta qualità abbiamo come squadra. L’importante è giocare ben come squadra, difendere bene e poi fare gol".
LECCE-MILAN
Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Via del Mare' di Lecce. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
"Tre punti importantissimi per noi. Per noi molto importante non prendere gol. Sono molto felice anche per Loftus-Cheek che ha segnato".
