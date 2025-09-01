Ravezzani: 'Milan un mercato addirittura isterico a momenti, ma ...'

"Il Milan fa un mercato addirittura isterico in certi momenti. Alla fine incassa circa 80 milioni ma: il centrocampo sembra più forte di prima. L’attacco anche. La difesa uguale. Le fasce più deboli. L’allenatore è migliore. Se Nkunku fa la sua parte, la zona Champions è probabile".
Questo il pensiero di Ravezzani sul mercato del Milan e in generale sulla stagione rossonera. Vedremo se il lavoro di Allegri in panchina riuscirà a riportare il Milan a giocare la Champions League a partire dalla prossima stagione.
