Ravezzani: “Milan un mercato addirittura isterico a momenti, ma …”

Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Finito il mercato del Milan. I rossoneri chiudono la sessione con 10 colpi. In difesa arrivano De Winter, Terracciano, Odogu, Estupinan e Athekame. In attacco un solo colpo, ovvero quello di Nkunku. A centrocampo un vero restyling: dentro Modric, Jashari, Rabiot e Ricci. Tanti già i commenti sul lavoro della dirigenza rossonera.

Ravezzani sul mercato del Milan

Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha parlato del mercato del Milan in un post sul social X. Un parere anche su Nkunku.

"Il Milan fa un mercato addirittura isterico in certi momenti. Alla fine incassa circa 80 milioni ma: il centrocampo sembra più forte di prima. L’attacco anche. La difesa uguale. Le fasce più deboli. L’allenatore è migliore. Se Nkunku fa la sua parte, la zona Champions è probabile".

Questo il pensiero di Ravezzani sul mercato del Milan e in generale sulla stagione rossonera. Vedremo se il lavoro di Allegri in panchina riuscirà a riportare il Milan a giocare la Champions League a partire dalla prossima stagione.

