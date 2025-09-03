Milan, svelato il numero di maglia di Rabiot in rossonero

Il giornalista di Sportitalia Francesco Letizia ha svelato via X il numero di maglia che Adrien Rabiot indosserà al Milan
Adrien Rabiot è stato il grande colpo dell'ultimo giorno di calciomercato del Milan. Almeno per quanto riguarda il centrocampo, le richieste di Massimiliano Allegri sono state esaudite. Il tecnico livornese, che aveva già allenato il francese alla Juventus, voleva fortemente tornare a lavorare con il suo pupillo.
Rabiot al Milan, ecco il suo numero di maglia
Rabiot, infatti, è la mezzala con le caratteristiche perfette per il calcio di Allegri. Il centrocampista ex Marsiglia ha gamba, tecnica e capacità di incidere in zona gol. Tutto ciò che Max richiede alle sue mezzali d'inserimento. Rabiot non è ancora arrivato a Milano perché è stato convocato dalla nazionale francese per questa sosta.