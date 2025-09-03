Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, svelato il numero di maglia di Rabiot in rossonero

ULTIME MILAN NEWS

Milan, svelato il numero di maglia di Rabiot in rossonero

Milan, svelato il numero di maglia di Rabiot in rossonero
Il giornalista di Sportitalia Francesco Letizia ha svelato via X il numero di maglia che Adrien Rabiot indosserà al Milan
Redazione PM

Adrien Rabiot è stato il grande colpo dell'ultimo giorno di calciomercato del Milan. Almeno per quanto riguarda il centrocampo, le richieste di Massimiliano Allegri sono state esaudite. Il tecnico livornese, che aveva già allenato il francese alla Juventus, voleva fortemente tornare a lavorare con il suo pupillo.

Rabiot al Milan, ecco il suo numero di maglia

—  

Rabiot, infatti, è la mezzala con le caratteristiche perfette per il calcio di Allegri. Il centrocampista ex Marsiglia ha gamba, tecnica e capacità di incidere in zona gol. Tutto ciò che Max richiede alle sue mezzali d'inserimento. Rabiot non è ancora arrivato a Milano perché è stato convocato dalla nazionale francese per questa sosta.

LEGGI ANCHE

In compenso, si conosce già quale sarà il suo numero di maglia nell'avventura rossonera. Lo ha svelato con un post su X il giornalista di SportitaliaFrancesco Letizia. Di seguito, si riportano le sue parole.

LEGGI ANCHE: Leao, c’è aria di ‘Allegrata’: come può cambiare l’attacco del Milan >>>

"Adrien Rabiot vestirà la maglia numero 12!". Ecco dunque la scelta del centrocampista francese riguarda al numero che indosserà al Milan.

Leggi anche
Sala sul futuro di San Siro: “Nessuno sconto per Milan e Inter”
Milan, Nkunku e Odogu incontreranno i tifosi rossoneri: ecco dove e quando

© RIPRODUZIONE RISERVATA