Milan, svelato il numero di maglia di Rabiot in rossonero

Adrien Rabiot è stato il grande colpo dell'ultimo giorno di calciomercato del Milan . Almeno per quanto riguarda il centrocampo, le richieste di Massimiliano Allegri sono state esaudite. Il tecnico livornese, che aveva già allenato il francese alla Juventus, voleva fortemente tornare a lavorare con il suo pupillo.

Rabiot al Milan, ecco il suo numero di maglia

Rabiot, infatti, è la mezzala con le caratteristiche perfette per il calcio di Allegri. Il centrocampista ex Marsiglia ha gamba, tecnica e capacità di incidere in zona gol. Tutto ciò che Max richiede alle sue mezzali d'inserimento. Rabiot non è ancora arrivato a Milano perché è stato convocato dalla nazionale francese per questa sosta.