Milan, Nkunku e Odogu incontreranno i tifosi rossoneri: ecco dove e quando

Daniele Triolo Redattore 3 settembre 2025 (modifica il 3 settembre 2025 | 13:16)

Nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato, il Milan ha prelevato anche - tra i 10 nuovi giocatori regalati all'allenatore Massimiliano Allegri - anche Christopher Nkunku e David Odogu. Il primo, attaccante francese classe 1997, è arrivato a titolo definitivo dal Chelsea per 37 milioni di euro, più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Il secondo, invece, difensore tedesco classe 2006, è arrivato - sempre a titolo definitivo - dal Wolfsburg, per 7 milioni di euro più 3 di bonus.

Entrambi sono giunti a rinforzare il Milan nei reparti dov'era più carente, attacco e difesa, anche a livello numerico. Domani, giovedì 4 settembre, alle ore 15:30, presso la sala stampa di 'Casa Milan', Nkunku e Odogu si presenteranno in conferenza stampa ai giornalisti. Dopo, però, saranno tutti a disposizione dei tifosi del Milan. Come appreso dalla nostra redazione, infatti, il numero 18 e il numero 27 rossonero, alle ore 17:30, saranno al Flagship Store di Via Dante, a Milano, per incontrare i sostenitori milanisti. Non mancate!