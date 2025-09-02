Ex Milan, Coubis: “Sono pronto. Non vedo l’ora di vedere i tifosi”

In 134 presenze con il Milan dal 2019 ad oggi, Andrea Coubis ha scalato le gerarchie del settore giovanile, giocando in squadre come U17, U18 e U19, oltre che in Youth League. La sua crescita è culminata con l'esordio tra i professionisti nel Milan Futuro, con cui ha collezionato 37 presenze nella scorsa stagione di Serie C, realizzando anche una rete e un assist.