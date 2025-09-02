Pianeta Milan
Ex Milan, Coubis: “Sono pronto. Non vedo l’ora di vedere i tifosi”

Un nuovo volto per la difesa della Sampdoria. Il club blucerchiato ha chiuso per l'arrivo di Andrea Coubis: le sue parole
Un nuovo volto per la difesa della Sampdoria. Il club blucerchiato ha chiuso per l'arrivo di Andrea Coubis, difensore rumeno proveniente dal Milan Futuro. Il giocatore è arrivato ieri mattina in clinica per sottoporsi alle visite mediche di rito, passo formale prima della firma del contratto.

Dal Milan alla Serie B: Coubis si presenta, "Sono pronto per cominciare"

Intercettato dai microfoni di Sky Sport, il giovane difensore ha rilasciato un breve commento prima di entrare per i test fisici, presentandosi ai suoi nuovi tifosi: Sono pronto per cominciare. Non vedo l'ora di vedere tutti i tifosi allo stadio". 

In 134 presenze con il Milan dal 2019 ad oggi, Andrea Coubis ha scalato le gerarchie del settore giovanile, giocando in squadre come U17, U18 e U19, oltre che in Youth League. La sua crescita è culminata con l'esordio tra i professionisti nel Milan Futuro, con cui ha collezionato 37 presenze nella scorsa stagione di Serie C, realizzando anche una rete e un assist.

Per Coubis si apre un capitolo importante della sua carriera, con l'opportunità di mettersi alla prova nel difficile campionato di Serie B e aiutare la Sampdoria a raggiungere i suoi obiettivi stagionali.

