Calciomercato Milan, Coubis alla Sampdoria: il comunicato ufficiale

Andrei Coubis è pronto a diventare un nuovo giocatore della Sampdoria. Il difensore rumeno classe 2003 ha giocato la scorsa stagione nel Milan Futuro, collezionando 37 presenze, 1 gol e 2 assist. In questo precampionato, invece, ha partecipato alla breve tournée dei rossoneri nel Regno Unito, subentrando nella prima partita contro il Leeds e giocando da titolare la seconda contro il Chelsea. La prestazione di Stamford Bridge, purtroppo, è stata tutt'altro che indimenticabile.