Calciomercato Milan, Coubis alla Sampdoria: il comunicato ufficiale

Il Milan ha comunicato ufficialmente la cessione di Andrei Coubis in prestito alla Sampdoria con obbligo di riscatto a determinate condizioni
Andrei Coubis è pronto a diventare un nuovo giocatore della Sampdoria. Il difensore rumeno classe 2003 ha giocato la scorsa stagione nel Milan Futuro, collezionando 37 presenze, 1 gol e 2 assist. In questo precampionato, invece, ha partecipato alla breve tournée dei rossoneri nel Regno Unito, subentrando nella prima partita contro il Leeds e giocando da titolare la seconda contro il Chelsea. La prestazione di Stamford Bridge, purtroppo, è stata tutt'altro che indimenticabile.
Ora è ufficiale: Coubis alla Sampdoria
Ora Coubis è pronto per una nuova avventura in Serie B. Indossare una maglia prestigiosa come quella della Sampdoria e giocare per una piazza così calda potrà essere una grande occasione di crescita per il ragazzo. Il Milan - che lo ha visto crescere nel proprio settore giovanile a partire dalla stagione 2019/20 - ha annunciato ufficialmente la sua cessione.