Calciomercato Milan, Zazzaroni: “Ecco le richieste di Allegri”

Il Milan ha vinto ieri sera a Lecce nel match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Dopo la falsa partenza in casa contro la Cremonese, si tratta di un'ottima notizia, che dà un po' di serenità all'ambiente ora che si è arrivati alla sosta per le nazionali.

Milan in emergenza

Al 'Via del Mare', però, Massimiliano Allegri aveva a disposizione solo 20 giocatori, di cui 18 di movimento. Insomma, una rosa ridotta all'osso. Il tutto è stato dovuto ad alcuni infortuni e alle tantissime cessioni sul calciomercato. Tra i convocati c'erano anche Chukwueze e Musah, possibili partenti in questi ultimi giorni di mercato. Quest'ultimo, tra l'altro, ha giocato per tutti i 90 minuti.