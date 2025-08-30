Calciomercato Milan, Zazzaroni: “Ecco le richieste di Allegri”

Una situazione ai limiti del surreale, che permette di rendersi conto della confusione societaria che sta vivendo il Milan. Entro lunedì 1 settembre alle ore 20:00 urge finalizzare alcuni acquisti. In particolare, un difensore centrale, una mezzala d'inserimento e un centravanti. Queste sono state le richieste dell'allenatore livornese alla dirigenza, secondo quanto riporta Ivan Zazzaroni.
Ecco cosa ha scritto sul suo profilo Instagram il direttore del Corriere dello Sport: "Rabiot, Akanji e lo scambio Dovbyk-Gimenez: queste le richieste di Allegri per completare in meno di tre giorni un Milan da primi posti. Il francese l'acquisto più complicato, il difensore dovrebbe arrivare e Dovbyk è vincolato alla volontà del messicano".
