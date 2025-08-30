Calciomercato Milan, Zazzaroni: “Ecco le richieste di Allegri”

Pianeta Milan
Ivan Zazzaroni, direttore del CorSport, ha scritto tramite il suo profilo Instagram le richieste di Allegri per il calciomercato del Milan
Il Milan ha vinto ieri sera a Lecce nel match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Dopo la falsa partenza in casa contro la Cremonese, si tratta di un'ottima notizia, che dà un po' di serenità all'ambiente ora che si è arrivati alla sosta per le nazionali.

Al 'Via del Mare', però, Massimiliano Allegri aveva a disposizione solo 20 giocatori, di cui 18 di movimento. Insomma, una rosa ridotta all'osso. Il tutto è stato dovuto ad alcuni infortuni e alle tantissime cessioni sul calciomercato. Tra i convocati c'erano anche Chukwueze e Musah, possibili partenti in questi ultimi giorni di mercato. Quest'ultimo, tra l'altro, ha giocato per tutti i 90 minuti.

Una situazione ai limiti del surreale, che permette di rendersi conto della confusione societaria che sta vivendo il Milan. Entro lunedì 1 settembre alle ore 20:00 urge finalizzare alcuni acquisti. In particolare, un difensore centrale, una mezzala d'inserimento e un centravanti. Queste sono state le richieste dell'allenatore livornese alla dirigenza, secondo quanto riporta Ivan Zazzaroni.

Ecco cosa ha scritto sul suo profilo Instagram il direttore del Corriere dello Sport: "Rabiot, Akanji e lo scambio Dovbyk-Gimenez: queste le richieste di Allegri per completare in meno di tre giorni un Milan da primi posti. Il francese l'acquisto più complicato, il difensore dovrebbe arrivare e Dovbyk è vincolato alla volontà del messicano".

