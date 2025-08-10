Amichevole Chelsea-Milan 4-1: primo tempo da horror! Esordio per Modric

Amichevole Chelsea-Milan 4-1, Il racconto della partita

In vista dell’ultima amichevole prima dell’inizio ufficiale della stagione, prevista domenica 17 contro il Bari in Coppa Italia, Allegri conferma il 3-5-2 già visto contro Arsenal e Liverpool. A difesa di Maignan ci sono Coubis e Terracciano come braccetti di difesa, mentre al centro c’è Tomori. Sulle fasce si posizionano Musah e Bartesaghi. Il trio di centrocampo è formato da Loftus Cheek, Ricci e Fofana. In avanti, le due punte sono Leao e il jolly Saelemaekers.