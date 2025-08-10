Amichevole Chelsea-Milan 4-1: primo tempo da horror! Esordio per Modric

Primo tempo: Milan sotto 2-0 in 10 minuti, Coubis da horror—
Il primo tempo del Milan inizia nel peggiore dei modi: al 5’ minuto l’autogol di Coubis porta in vantaggio il Chelsea per 1-0, e appena tre minuti più tardi Joao Pedro insacca di testa su un preciso cross di Pedro Neto, firmando il 2-0. Dal 15’ il Milan, seppur sotto di due reti, sembra rialzare la testa e prova a creare qualche occasione offensiva con Leao e Saelemaekers. Ma al 17’ la serata da incubo di Coubis si completa con l’espulsione per fallo da ultimo uomo su un Joao Pedro indemoniato.
Dopo l’espulsione, il Milan si sistema con una difesa a quattro: Musah e Bartesaghi terzini, Tomori e Terracciano centrali. Il Chelsea domina il possesso palla, mentre il Milan resta compatto dietro, pronto a ripartire. Tuttavia, le ripartenze risultano poco efficaci, limitandosi a qualche sgasata solitaria di Leao, ben contenuta dalla difesa dei Blues.
Secondo tempo: prestazione di carattere, bene Saelemaekers e Leao. Esordio per Modric—
Nel secondo tempo c’è spazio per la prima di Luka Modric con la maglia del Milan. Entrato al posto di Ricci, già al 46’ si rende subito pericoloso con un tiro dal limite, ben parato da Sanchez. Nonostante il brivido iniziale, il Chelsea continua ad attaccare. Al 55’ il Milan ha una clamorosa occasione: Fofana dribbla il portiere e serve Bartesaghi, che però si fa recuperare. Nella stessa azione il Chelsea riparte in contropiede con Gittens, il cui tiro potente termina fuori.
Il Milan continua a mantenere il possesso palla, ma in modo poco incisivo. Al 66’ è invece il Chelsea a rendersi pericoloso: Estevao guadagna un calcio di rigore, piuttosto dubbio, dopo un fallo di Musah. Dal dischetto si presenta un glaciale Delap che incrocia il destro e non sbaglia, portando il punteggio sul 3-0. Il Milan non ci sta e al 70’ accorcia le distanze grazie a Fofana, già vicino al gol in precedenza, bravo a farsi trovare pronto su un filtrante di Saelemaekers dopo un bel dribbling in area avversaria su Malo Gusto.
Dal 75' al 80' è Estevao show! Il talento brasiliano del Chelsea mette in difficoltà la difesa rossonera con diverse incursioni pericolose, sfiorando più volte il gol. Il Chelsea non si accontenta e chiude la partita in avanti, trovando il gol al 89' con Delap. La partita finisce 4-1 per il Chelsea, gara condizionata da un primo tempo horror per i ragazzi di Allegri e da 70' minuti in inferiorità numerica.
Dunque, l’ultima amichevole del Milan di Allegri si chiude con una sconfitta per 4-1. Ora i rossoneri sono attesi domenica 17 agosto alle 21:15 contro il Bari in Coppa Italia, dando ufficialmente il via alla stagione 2025/26.
