+++ AMICHEVOLE CHELSEA-MILAN, IL LIVE DELLA PARTITA +++
Amichevole Chelsea-Milan 3-0: Delap su rigore | LIVE News
Gol (3-0): Delap non sbaglia dal dischetto.
Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a 'Stamford Bridge', a Londra (Inghilterra) dove tra poco, alle 16:00 ora italiana, andrà in scena l'amichevole Chelsea-Milan. Si tratta dell'ultima amichevole dei rossoneri di Massimiliano Allegri prima dell'inizio ufficiale della stagione 2025-2026. Rimanete con noi per il LIVE testuale del match contro i 'Blues' di Enzo Maresca, per non perdervi neanche un'azione in diretta!
Gol (3-0): Delap non sbaglia dal dischetto.
Fallo di Musah su Estevao. Calcio di rigore.
Praterie per il Chelsea in contropiede. Gyttens spara alto da ottima posizione.
Occasione Milan: Leao dà una palla meravigliosa a Fofana che scarta il portiere e poi non segna. Che spreco.
Occasione Milan: contropiede palla al piede di Modric che arriva fino al limite dell'area. Poi tiro troppo debole.
Il Chelsea parte di nuovo in attacco pressando molto alto il Milan in fase di non possesso.
Inizia la ripresa
Dentro subito Modric al posto di Ricci.
Finisce il primo tempo con Maignan che prima sbaglia in uscita, poi chiude su Neto. Segnali di risveglio per i rossoneri sul finale del primo tempo.
Il Milan che punta quasi esclusivamente su Leao in attacco.
Segnali di Milan: buona sgroppata di Bartesaghi. Leao cerca Fofana, ma viene steso. Punizione di Saelemaekers stoppata dalla barriera.
Partita in totale controllo del Chelsea. Il Milan fa tremenda fatica a creare qualsiasi cosa.
Occasione Chelsea: altro cross dalla destra e Palmer perso completamente da tutti sbaglia un'ottima occasione.
Altra punizione per Palmer, altro tiro pericolosissimo.
Palo di Palmer sulla punizione seguente.
Rosso Milan: fallo di Coubis che stende Joao Pedro lanciato in porta.
Occasione Milan: palla di Leao verticale per Saelemaekers e tiro da buona posizione troppo centrale.
Prova ad affacciarsi il Milan in attacco: buon cross di Loftus-Cheek in mezzo, ma Leao non ci crede molto.
Rossoneri in netta difficoltà in questo inizio di partita, anche a causa di una difesa provvisoria.
Gol (2-0): cross dalla destro di Neto perfetto per Joao Pedro che fredda Maignan. Completamente solo.
Diretta partita da DAZN al sesto minuto col Milan in svantaggio. Autogol di Coubis.
Problemi con la diretta DAZN che ancora non è iniziata
CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cuccurella; Fernández, Caicedo; Pedro Neto, Palmer, Bynoe-Gittens; João Pedro. A disp.: Jørgensen, Slonina; Acheampong, Anselmino, Antwi, Hato, Malo Gusto; Andrey Santos, Essugo, Walsh; Delap, Estevão, George, Rak-Sakyi. All.: Maresca.
MILAN (3-5-2): Maignan; F. Terracciano, Tomori, Coubiș; Saelemaekers, Musah, Ricci, Fofana, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leão. A disp.: Pittarella, P. Terracciano, Torriani; Duțu, Estupiñan, Gabbia, Pavlović; Eletu, Jashari, Modrić; Chukwueze, Gimenez, Okafor, Sia. All.: Allegri.
