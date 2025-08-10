Amichevole Chelsea-Milan 3-0: Delap su rigore | LIVE News

partite

Amichevole Chelsea-Milan 3-0: Delap su rigore

Amichevole Chelsea-Milan, la diretta testuale della partita | LIVE News
67'

Gol (3-0): Delap non sbaglia dal dischetto....

Alle 16:00 ora italiana si disputerà, a 'Stamford Bridge' (Londra - Inghilterra), l'amichevole Chelsea-Milan: il LIVE con la diretta testuale
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

+++ AMICHEVOLE CHELSEA-MILAN, IL LIVE DELLA PARTITA +++ 

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a 'Stamford Bridge', a Londra (Inghilterra) dove tra poco, alle 16:00 ora italiana, andrà in scena l'amichevole Chelsea-Milan. Si tratta dell'ultima amichevole dei rossoneri di Massimiliano Allegri prima dell'inizio ufficiale della stagione 2025-2026. Rimanete con noi per il LIVE testuale del match contro i 'Blues' di Enzo Maresca, per non perdervi neanche un'azione in diretta!

10/08/2025 - 16:00
CHELSEA
3-0
MILAN
MOMENTI SALIENTI
67'Gol (3-0): Delap non sbaglia dal dischetto....
18'Rosso Milan: fallo di Coubis che stende Joa...
67'
goal

Gol (3-0): Delap non sbaglia dal dischetto. 

65'
rigori

Fallo di Musah su Estevao. Calcio di rigore. 

62'

Praterie per il Chelsea in contropiede. Gyttens spara alto da ottima posizione. 

55'

Occasione Milan: Leao dà una palla meravigliosa a Fofana che scarta il portiere e poi non segna. Che spreco. 

48'
occasione

Occasione Milan: contropiede palla al piede di Modric che arriva fino al limite dell'area. Poi tiro troppo debole. 

48'

Il Chelsea parte di nuovo in attacco pressando molto alto il Milan in fase di non possesso. 

inzio-secondo-tempo

Inizia la ripresa

cambio

Dentro subito Modric al posto di Ricci. 

fine-primo-tempo

Finisce il primo tempo con Maignan che prima sbaglia in uscita, poi chiude su Neto. Segnali di risveglio per i rossoneri sul finale del primo tempo. 

44'

Il Milan che punta quasi esclusivamente su Leao in attacco. 

40'

Segnali di Milan: buona sgroppata di Bartesaghi. Leao cerca Fofana, ma viene steso. Punizione di Saelemaekers stoppata dalla barriera. 

35'

Partita in totale controllo del Chelsea. Il Milan fa tremenda fatica a creare qualsiasi cosa. 

29'
occasione

Occasione Chelsea: altro cross dalla destra e Palmer perso completamente da tutti sbaglia un'ottima occasione. 

24'

Altra punizione per Palmer, altro tiro pericolosissimo. 

21'

Palo di Palmer sulla punizione seguente. 

18'
espulsione

Rosso Milan: fallo di Coubis che stende Joao Pedro lanciato in porta. 

17'
occasione

Occasione Milan: palla di Leao verticale per Saelemaekers e tiro da buona posizione troppo centrale. 

17'

Prova ad affacciarsi il Milan in attacco: buon cross di Loftus-Cheek in mezzo, ma Leao non ci crede molto. 

12'

Rossoneri in netta difficoltà in questo inizio di partita, anche a causa di una difesa provvisoria. 

8'
goal

Gol (2-0): cross dalla destro di Neto perfetto per Joao Pedro che fredda Maignan. Completamente solo. 

6'
goal

Diretta partita da DAZN al sesto minuto col Milan in svantaggio. Autogol di Coubis. 

Problemi con la diretta DAZN che ancora non è iniziata

CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cuccurella; Fernández, Caicedo; Pedro Neto, Palmer, Bynoe-Gittens; João Pedro. A disp.: Jørgensen, Slonina; Acheampong, Anselmino, Antwi, Hato, Malo Gusto; Andrey Santos, Essugo, Walsh; Delap, Estevão, George, Rak-Sakyi. All.: Maresca.

MILAN (3-5-2): Maignan; F. Terracciano, Tomori, Coubiș; Saelemaekers, Musah, Ricci, Fofana, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leão. A disp.: Pittarella, P. Terracciano, Torriani; Duțu, Estupiñan, Gabbia, Pavlović; Eletu, Jashari, Modrić; Chukwueze, Gimenez, Okafor, Sia. All.: Allegri.

