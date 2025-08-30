Calciomercato, Moretto e Romano escludono Vlahovic al Milan

Moretto: "Di fatto il Milan negli ultimi contatti avuti nel corso di questo mese non ha mai avuto reali aperture da parte dell’entourage di Vlahović. La sensazione, l’orientamento sempre più forte a poche ore dalla chiusura del mercato, è che Vlahović possa andare a scadenza e quindi decidere poi la sua prossima squadra liberamente da gennaio e febbraio, a meno che non arrivi chiaramente qualcosa last minute e saremo qui eventualmente per raccontarvelo".