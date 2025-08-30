Calciomercato, Moretto e Romano escludono Vlahovic al Milan

Secondo Fabrizio Romano e Matteo Moretto, esperti di calciomercato, Vlahovic molto difficilmente lascerà la Juventus per andare al Milan
Da tutta l'estate si fa il nome di Dusan Vlahovic in ottica Milan. Per ora, questo colpo di calciomercato non è stato finalizzato e non è nemmeno stato vicino ad esserlo. Il serbo, anzi, sembra sempre più vicino a rimanere alla Juventus fino alla scadenza del contratto, fissata per giugno 2026. Lo hanno confermato anche Fabrizio Romano e Matteo Moretto - esperti di calciomercato - tramite un video pubblicato sul canale Youtube 'Fabrizio Romano in italiano'. Di seguito, si riportano le loro parole.
Vlahovic al Milan? Difficilissimo
Ecco le parole di Romano: "Non abbiamo mai dato discorsi imminenti per quanto riguarda Dusan Vlahović. Comolli (DG della Juventus) poi ha fatto insomma una dichiarazione abbastanza perentoria con quel 99% di permanenza di Vlahović alla Juventus. Al momento non arrivano segnali diversi. Poi chiaramente siamo qui nel caso in cui dovesse cambiare la questione negli ultimi giorni del mercato, mai dire mai, ma ad oggi zero segnali anche dal Milan, che intanto ha preso Nkunku e diciamo che si sta concentrando su altre cose in questo momento".