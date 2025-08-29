Calciomercato Milan, Vlahovic dice no ai rossoneri: i dettagli

Per i rossoneri, quindi, si sarebbe quasi del tutto chiusa la possibilità Vlahovic. Possibile comunque un nuovo innesto in attacco di Nkunku? Nulla è da escludere, soprattutto durante gli ultimi giorni di mercato.
CALCIOMERCATO MILAN
Appena l’1% di possibilità, a detta di Comolli che Dusan Vlahovic lasci la Juventus: «Resta con noi al 99%. Ci sono state tante discussioni con alcuni club, ma nulla di concreto e penso che voglia rimanere anche lui. Questa è un’altra notizia: lo avremo per tutta la stagione, è un ottimo giocatore». Ecco le parole del dirigente bianconeri riportate da 'Tuttosport'. Si chiude quindi del tutto una possibilità per il calciomercato del Milan?
I rossoneri, si legge, non avrebbero mai raggiunto le cifre desiderate dai bianconeri, né Vlahovic avrebbe mai realmente aperto alla possibilità di giocare con il Diavolo e di nuovo con Allegri. Anzi: secondo il quotidiano avrebbe rifiutato l’ultima proposta, che secondo il Milan sarebbe stata sufficiente. Niente da fare secondo il quotidiano.
Per i rossoneri, quindi, si sarebbe quasi del tutto chiusa la possibilità Vlahovic. Possibile comunque un nuovo innesto in attacco di Nkunku? Nulla è da escludere, soprattutto durante gli ultimi giorni di mercato.
