Calciomercato Milan, Vlahovic dice no ai rossoneri: i dettagli

Appena l’1% di possibilità, a detta di Comolli che Dusan Vlahovic lasci la Juventus: «Resta con noi al 99%. Ci sono state tante discussioni con alcuni club, ma nulla di concreto e penso che voglia rimanere anche lui. Questa è un’altra notizia: lo avremo per tutta la stagione, è un ottimo giocatore». Ecco le parole del dirigente bianconeri riportate da 'Tuttosport'. Si chiude quindi del tutto una possibilità per il calciomercato del Milan?