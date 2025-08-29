"I club tra martedì e mercoledì sono avanzati molto, un'operazione quasi chiusa, prestito con diritto che potrebbe diventare obbligo a circa 25 milioni di euro. Chukwueze avrebbe detto si". Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla del Milan: il punto sulla possibile cessione di Ckukwueze e il possibile colpo Akanji. Ecco le ultime novità dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano: "Nelle ultimissime ore Milan e Fulham non sono andati avanti nei discorsi verso le firme. Credo che i rossoneri siano concentrati sul Lecce, poi potrebbero riprendere i contatti con il Fulham. In questo momento l'operazione non è conclusa".
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, Moretto: “Chukwueze al Fulham non chiusa”. Akanji, cosa manca?
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, Moretto: “Chukwueze al Fulham non chiusa”. Akanji, cosa manca?
Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla del Milan: il punto sulla possibile cessione di Ckukwueze e il possibile colpo Akanji
Milan, Chukwueze e Akanji, le novità
Romano fa il punto sugli obiettivi in difesa: "Il Milan ha parlato con Akanji col City. Nessun problema con il City, si potrebbe chiudere intorno ai 15 milioni di euro. Il problema resta l'ingaggio. Lo svizzero guadagna tanto a Manchester, bisognerà trovare un accordo con il ragazzo".
"Poi resta vivo Kiwior, nonostante il forte interesse del Porto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA