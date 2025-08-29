Milan, Moretto: “Chukwueze al Fulham non chiusa”. Akanji, cosa manca?

"I club tra martedì e mercoledì sono avanzati molto, un'operazione quasi chiusa, prestito con diritto che potrebbe diventare obbligo a circa 25 milioni di euro. Chukwueze avrebbe detto si". Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla del Milan: il punto sulla possibile cessione di Ckukwueze e il possibile colpo Akanji. Ecco le ultime novità dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano: "Nelle ultimissime ore Milan e Fulham non sono andati avanti nei discorsi verso le firme. Credo che i rossoneri siano concentrati sul Lecce, poi potrebbero riprendere i contatti con il Fulham. In questo momento l'operazione non è conclusa".