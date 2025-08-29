Calciomercato Milan, Jashari cambia tutto: da Musah a Rabiot. Le ultime

Pianeta Milan
Brutto colpo per il Milan: Ardon Jashari dovrà stare fuori dal campo almeno due mesi. Cambia il calciomercato: da Musah a Rabiot. Le ultime
Brutto colpo per il Milan: Ardon Jashari dovrà stare fuori dal campo almeno due mesi per una frattura composta del perone, subita dopo una scontro in allenamento con Gimenez. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport' c’è un precedente positivo, quello di Gatti: stesso infortunio dell’ex Bruges a fine marzo e ritorno in panchina il 10 maggio. Probabilmente il Milan sarà molto prudente con lo svizzero. Per i rossoneri cambio di strategia anche sul mercato. Musah, si legge, ora potrebbe restare nonostante l'interesse dell'Atalanta e non sarebbe da escludere un possibile reinserimento a sorpresa in rosa di Adli o Bennacer.

Calciomercato Milan, Jashari che guaio! 

Il Milan, continua la rosea, si sarebbe attivato già da un paio di giorni sul versante Rabiot, ma non avrebbe trovato il via libera del francese e dalla mamma-manager Veronique. Ieri, durante i sorteggi del girone di Champions, il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria ha parlato della situazione del centrocampista francese: «Dopo tutto quello che è accaduto, le parti coinvolte ne hanno parlato e ora la sincerità è fondamentale. Scuse? Adrien venga a parlare, la porta del mio ufficio è aperta, possiamo parlarci tra adulti. È un giocatore sotto contratto con noi, ma il mercato è aperto...».

Secondo il quotidiano, il Marsiglia lo potrebbe cedere per 15 milioni di euro, lasciando la decisione a Rabiot stesso. Oltre al Milan, si sarebbero informati della sua situazione pure Tottenham e Aston Villa, che rispetto ai rossoneri giocano nelle competizioni europee.

