Calciomercato Milan, Jashari cambia tutto: da Musah a Rabiot. Le ultime

Il Milan, continua la rosea, si sarebbe attivato già da un paio di giorni sul versante Rabiot, ma non avrebbe trovato il via libera del francese e dalla mamma-manager Veronique. Ieri, durante i sorteggi del girone di Champions, il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria ha parlato della situazione del centrocampista francese: «Dopo tutto quello che è accaduto, le parti coinvolte ne hanno parlato e ora la sincerità è fondamentale. Scuse? Adrien venga a parlare, la porta del mio ufficio è aperta, possiamo parlarci tra adulti. È un giocatore sotto contratto con noi, ma il mercato è aperto...».