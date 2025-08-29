Calciomercato Milan, Kiwior: si prova l’inserimento. Ecco le cifre

Calciomercato Milan, manca sempre meno alla fine della sessione estiva: la scadenza per il mercato italiano è fissata questo lunedì alle ore 20. Il Milan, scrive 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe sondato il nome di Kiwior già a giugno, con l'Arsenal che avrebbe chiesto 30 milioni. Il Porto, avrebbe chiuso l'accordo proprio con i gunners per circa 26 milioni di euro. Perché allora Kiwior non è già volato in Portogallo? Secondo la rosea l’Arsenal dovrebbe prima chiudere per il suo sostituto, Piero Hincapie del Leverkusen. E in questa attesa potrebbe rientrare in gioco il Milan.
Calciomercato Milan, Kiwior speranza—
Nella giornata di ieri, si legge, il Milan avrebbe contattato di nuovo i londinesi per capire i margini. I rossoneri dovranno quantomeno pareggiare l'offerta del Porto. Kiwior potrebbe costare di più di Akanji, ma verrebbe compensato da un ingaggio inferiore, probabilmente 3 milioni a stagione.
Tra Akanji e Kiwior chi preferisce il Milan? Secondo la rosea, Allegri preferirebbe il primo.
