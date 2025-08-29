Sull'attacco: "Per Dovbyk, la Roma ha comunicato al calciatore di trovare una soluzione. Non è una priorità di Gasperini. La Roma sta cercando di forzare. Il Villarreal sta mollando la presa. Il Milan è alla finestra potrebbe essere un'opportunità. Gimenez insiste nel volere restare al Milan, potrebbero essere due operazioni separate, non leghiamole per forza".