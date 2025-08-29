Il terzino spagnolo: "Per Alex Jimenez, è fuori dal progetto sportivo del Milan. Il Bournemouth è vicino, operazione da 22-24 milioni di euro".
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, manca sempre meno alla fine della sessione estiva: la scadenza per il mercato italiano è fissata questo lunedì alle ore 20. I rossoneri potrebbero essere protagonisti importanti. Ieri sera è arrivato Nkunku, colpo in attacco del Chelsea. Il francese potrebbe non essere l'unico rinforzo in avanti. Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha parlato anche del Milan: la situazione Artem Dovbyk, Gimenez e la cessione di Alex Jimenez. Le ultime novità dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.
Sull'attacco: "Per Dovbyk, la Roma ha comunicato al calciatore di trovare una soluzione. Non è una priorità di Gasperini. La Roma sta cercando di forzare. Il Villarreal sta mollando la presa. Il Milan è alla finestra potrebbe essere un'opportunità. Gimenez insiste nel volere restare al Milan, potrebbero essere due operazioni separate, non leghiamole per forza".
Il terzino spagnolo: "Per Alex Jimenez, è fuori dal progetto sportivo del Milan. Il Bournemouth è vicino, operazione da 22-24 milioni di euro".
