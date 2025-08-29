Calciomercato Milan, Dovbyk possibile in prestito. Le ultime novità

Calciomercato, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Nkunku potrebbe non essere il solo colpo in attacco per il Milan: occhio a Dovbyk
Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Nkunku potrebbe essere un jolly offensivo per Allegri e quindi ci sarebbe spazio per un altro arrivo nel ruolo per il Milan: il centravanti di riferimento che Allegri ha chiesto alla società. Resterebbe viva la candidatura di Artem Dovbyk, ucraino della Roma. I giallorossi avrebbe aperto alla cessione, anche in prestito. Secondo la rosea, invece, Gimenez vorrebbe restare al Milan anche nel caso in cui dovesse arrivare un'ulteriore punta.
Calciomercato Milan, Dovbyk possibile
—
La priorità del Milan, si legge, resterebbe quella di trovare dei gol. Una punta, meglio ancora che sia garanzia di successo, sarebbe una delle richieste avanzate da Allegri: il club potrebbe fare il possibile per soddisfarle.