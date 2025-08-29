Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Dovbyk possibile in prestito. Le ultime novità

Calciomercato, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Nkunku potrebbe non essere il solo colpo in attacco per il Milan: occhio a Dovbyk
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Nkunku potrebbe essere un jolly offensivo per Allegri e quindi ci sarebbe spazio per un altro arrivo nel ruolo per il Milan: il centravanti di riferimento che Allegri ha chiesto alla società. Resterebbe viva la candidatura di Artem Dovbyk, ucraino della Roma. I giallorossi avrebbe aperto alla cessione, anche in prestito. Secondo la rosea, invece, Gimenez vorrebbe restare al Milan anche nel caso in cui dovesse arrivare un'ulteriore punta.

La priorità del Milan, si legge, resterebbe quella di trovare dei gol. Una punta, meglio ancora che sia garanzia di successo, sarebbe una delle richieste avanzate da Allegri: il club potrebbe fare il possibile per soddisfarle.

La rosea chiude il pezzo riportando un pezzo della conferenza di Allegri: «Se ho mai chiesto Vlahovic? No, perché Dusan è un giocatore della Juventus. Con la società ho parlato di caratteristiche dei giocatori e delle cose che si possono fare. Se arriveranno giocatori con caratteristiche diverse, in qualche modo faremo...».

