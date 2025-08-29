Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Akanji apre. Ecco la possibile offerta rossonera

Calciomercato Milan, Akanji potrebbe essere il rinforzo in difesa per i rossoneri. Ecco la possibile allo svizzero. Il punto de la rosea
Emiliano Guadagnoli
Akanji, scrive 'La Gazzetta dello Sport', sembrava destinato al Galatasaray, che aveva messo sul piatto oltre 15 milioni di euro per portarlo in Turchia. Ci sarebbe stato l'accordo col City, ma non con lo svizzero che avrebbe declinato l'offerta. Sul giocatore ci sarebbero anche un club inglese, uno tedesco e il Milan. I rossoneri avrebbero già trovato il gradimento del giocatore, senza per parlare ancora del possibile ingaggio.

Calciomercato Milan, Akanji apprezza i rossoneri: c'è l'ostacolo ingaggio. Il piano

Akanji, 30 anni, ha un contratto con la squadra di Manchester fino al 30 giugno 2027 a più di 5 milioni di euro a stagione. Possibile che il Milan si spinga a queste cifre? Secondo la rosea, sarebbe più probabile che i rossoneri pensino piuttosto di spalmare lo stipendio su più stagioni, offrendo un accordo almeno fino al 2028 a circa 4 milioni all’anno.

La decisione, comunque, spetterebbe ad Akanji e al padre Abimbola, che lo segue da vicino fin dall’inizio della sua carriera. Vedremo se il centrale svizzero sarà il rinforzo in difesa per Allegri.

