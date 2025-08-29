Calciomercato Milan, Akanji apre. Ecco la possibile offerta rossonera

Akanji, scrive 'La Gazzetta dello Sport', sembrava destinato al Galatasaray, che aveva messo sul piatto oltre 15 milioni di euro per portarlo in Turchia. Ci sarebbe stato l'accordo col City, ma non con lo svizzero che avrebbe declinato l'offerta. Sul giocatore ci sarebbero anche un club inglese, uno tedesco e il Milan. I rossoneri avrebbero già trovato il gradimento del giocatore, senza per parlare ancora del possibile ingaggio.