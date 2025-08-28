Calciomercato, Romano: “Manteniamo il nome di Akanji per il Milan”

In questi ultimissimi giorni di calciomercato il Milan vorrebbe assicurarsi un difensore. Allegri ha dimostrato che spesso passerà da una difesa a 3 a una difesa a 4. Dunque, i quattro centrali di cui la rosa attualmente dispone sono troppo pochi. Ecco che la dirigenza sta sondando una serie di profili. Tra questi, quello di Manuel Akanji , difensore svizzero del Manchester City . Fabrizio Romano - esperto di calciomercato - ha dato alcuni aggiornamenti circa l'operazione tramite il suo canale YouTube. Di seguito, si riportano le sue parole.

Akanji-Milan: la versione di Romano

Le parole di Romano: "Manteniamo il nome di Akanji perché ci sono stati nuovi contatti anche nel pomeriggio tra il Milan e chi si occupa dell’operazione Akanji. Akanji ha messo in standby il Galatasaray già da venerdì scorso, nonostante un accordo tra club a 15 milioni di pound, perché sta aspettando altre opportunità prima di dare il via libera al Gala".