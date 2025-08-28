Calciomercato, Romano: “Manteniamo il nome di Akanji per il Milan”

Il Milan vuole acquistare un difensore sul calciomercato. Fabrizio Romano via YouTube ha dato aggiornamenti sulla pista per Akanji
In questi ultimissimi giorni di calciomercato il Milan vorrebbe assicurarsi un difensore. Allegri ha dimostrato che spesso passerà da una difesa a 3 a una difesa a 4. Dunque, i quattro centrali di cui la rosa attualmente dispone sono troppo pochi. Ecco che la dirigenza sta sondando una serie di profili. Tra questi, quello di Manuel Akanji, difensore svizzero del Manchester City. Fabrizio Romano - esperto di calciomercato - ha dato alcuni aggiornamenti circa l'operazione tramite il suo canale YouTube. Di seguito, si riportano le sue parole.
Akanji-Milan: la versione di Romano
Le parole di Romano: "Manteniamo il nome di Akanji perché ci sono stati nuovi contatti anche nel pomeriggio tra il Milan e chi si occupa dell’operazione Akanji. Akanji ha messo in standby il Galatasaray già da venerdì scorso, nonostante un accordo tra club a 15 milioni di pound, perché sta aspettando altre opportunità prima di dare il via libera al Gala".