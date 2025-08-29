Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Bennacer alla Juventus? No di Tare | PM News

Ismael Bennacer rimane in uscita sul calciomercato. Il Milan è alla ricerca di acquirenti e tra questi sarebbe spuntata la Juventus ma ...
Ismael Bennacer è fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Dopo gli ultimi sei mesi trascorsi al Marsiglia, il centrocampista algerino è tornato a Milanello, dove però si sta allenando da solo. Il nuovo tecnico rossonero, infatti, non lo ha mai considerato al centro della sua visione del Milan. Ecco dunque che da inizio calciomercato la dirigenza di via Aldo Rossi è alla ricerca di acquirenti per liberarsi del calciatore, e soprattutto del suo ingente stipendio. Nelle ultime ore, si è vociferato di un concreto interesse da parte della Juventus.

Bennacer-Juventus? Tare dice di no

L'allenatore bianconero Igor Tudor sembra convinto che le doti di regia di Bennacer potrebbero far comodo alla sua Juventus. Come ricambio di Locatelli, in effetti, l'algerino potrebbe andare bene se dovesse dare garanzie fisiche (il suo problema degli ultimi anni).

Tuttavia - secondo quanto appreso dalla nostra redazione - la soluzione juventina ha incontrato un grande ostacolo, che risponde al nome e cognome di Igli Tare, il direttore sportivo del Milan. Il dirigente albanese si sarebbe opposto alla cessione di Bennacer a una diretta concorrente per le prime posizioni in classifica. Si attendono dunque sviluppi legati al futuro di Ismael.

