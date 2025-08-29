Calciomercato Milan, Bennacer alla Juventus? No di Tare | PM News

Ismael Bennacer rimane in uscita sul calciomercato. Il Milan è alla ricerca di acquirenti e tra questi sarebbe spuntata la Juventus ma ...

Ismael Bennacer è fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Dopo gli ultimi sei mesi trascorsi al Marsiglia, il centrocampista algerino è tornato a Milanello, dove però si sta allenando da solo. Il nuovo tecnico rossonero, infatti, non lo ha mai considerato al centro della sua visione del Milan. Ecco dunque che da inizio calciomercato la dirigenza di via Aldo Rossi è alla ricerca di acquirenti per liberarsi del calciatore, e soprattutto del suo ingente stipendio. Nelle ultime ore, si è vociferato di un concreto interesse da parte della Juventus.