Il Milan è alla ricerca di un centravanti dall'inizio del calciomercato. I rossoneri finora non hanno acquistato nessuno in quel ruolo. Nelle ultime ore è stato chiuso, e sta per essere finalizzato, l'acquisto di Christopher Nkunku del Chelsea. L'attaccante francese però non è una vera e propria prima punta, bensì un giocatore in grado di giocare su tutto il fronte offensivo. In questi mesi, rumors di calciomercato hanno sempre tenuto viva la pista relativa a Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus è già stato allenato da Allegri. Il tecnico livornese lo riabbraccerebbe volentieri a Milano. Questa operazione si farà? Sembra molto difficile. E lo ha anche confermato Damien Comolli, il direttore generale della Juventus.