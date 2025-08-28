Calciomercato Milan, Jimenez tra Como e Bournemouth. Dove andrà?

Alex Jimenez è in uscita sul calciomercato del Milan. Nicolò Schira parla dell'interesse per lui di Como e Bournemouth. Dove andrà?

Il calciomercato del Milan continua a essere molto in movimento anche sulle uscite. In proposito, si sta parlando tanto del futuro di Alex Jimenez . Il giovane terzino spagnolo, a causa di problemi disciplinari, non è stato convocato per la trasferta di domani sera a Lecce . Inoltre, a breve potrebbe lasciare il Milan. Sul piatto della dirigenza ci sono due offerte, secondo quanto riporta Nicolò Schira. L'esperto di calciomercato ha pubblicato su X un aggiornamento.

Le parole del giornalista: "Alex Jimenez è affascinato da Fabregas e dal progetto del Como, ma il Como ha offerto al Milan solo un prestito con opzione d'acquisto. Mentre il Bournemouth ha offerto un affare permanente. Il Milan preferisce la soluzione del Bournemouth e ora Tiago Pinto sta lavorando per convincere Jimenez".