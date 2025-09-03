Milan: data, luogo e orario della conferenza stampa di Nkunku e Odogu

Entrambi sono giunti a rinforzare il Milan nei reparti dov'era più carente, attacco e difesa, anche a livello numerico. E ora il Diavolo è pronti a presentarli, tutti e due, in conferenza stampa. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'appuntamento con la conferenza di presentazione di Nkunku e Odogu è previsto per domani, giovedì 4 settembre, alle ore 15:30, nella sala stampa di 'Casa Milan'.