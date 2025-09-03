Pianeta Milan
Milan: data, luogo e orario della conferenza stampa di Nkunku e Odogu

Christopher Nkunku e David Odogu, nuovi acquisti del Milan, si presenteranno in conferenza stampa. Ecco quando avverrà l'evento
Nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato, il Milan ha prelevato anche - tra i 10 nuovi giocatori regalati all'allenatore Massimiliano Allegri - anche Christopher Nkunku e David Odogu.

Milan, conferenza stampa di presentazione per Nkunku e Odogu

Il primo, attaccante francese classe 1997, è arrivato a titolo definitivo dal Chelsea per 37 milioni di euro, più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Il secondo, invece, difensore tedesco classe 2006, è arrivato - sempre a titolo definitivo - dal Wolfsburg, per 7 milioni di euro più 3 di bonus.

Entrambi sono giunti a rinforzare il Milan nei reparti dov'era più carente, attacco e difesa, anche a livello numerico. E ora il Diavolo è pronti a presentarli, tutti e due, in conferenza stampa. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'appuntamento con la conferenza di presentazione di Nkunku e Odogu è previsto per domani, giovedì 4 settembre, alle ore 15:30, nella sala stampa di 'Casa Milan'.

Potrete seguire il duplice evento LIVE, come di consueto, sui canali ufficiali del club rossonero. Inoltre, anche in diretta testuale, come sempre, su 'PianetaMilan.it'.

