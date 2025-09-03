Milan, Guidi: 'Allegri utilizzerà Nkunku? In questo momento dubito che ...'

Pianeta Milan
Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'arrivo di Nkunku nel Milan di Allegri durante 'La Tripletta'
Negli ultimi giorni di calciomercato il Milan ha fatto un colpo inaspettato: Christopher Nkunku. Mentre tutti si aspettavano l'investimento per un centravanti, i rossoneri sono andati a prendere dal Chelsea l'attaccante francese. Nonostante abbia mostrato (a sprazzi) buone doti realizzative in carriera, Nkunku non è sicuramente una prima punta. Proprio per questo motivo, c'è molta curiosità rispetto a come lo utilizzerà il suo nuovo allenatore Massimiliano Allegri. A 'La Tripletta', trasmissione de 'La Gazzetta dello Sport' che va in onda settimanalmente su YouTube, Marco Guidi è intervenuto sul tema.

Ecco cosa ha detto: "Nkunkudeve fare molto per guadagnarsi un posto in campo. In questo momento dubito che Allegri, dovendo inserire Rabiot, possa rinunciare a uno tra Saelemaekers e Pulisic. Dove lo metti?"

Sul tipo di giocatore che è: "È un giocatore che copre un po' tutti i ruoli dell'attacco. Può coprirli davvero tutti perché, più che avere un ruolo, è un giocatore che ha letture. È molto bravo a leggere gli spazi, avendo iniziato a giocare da mezzala. Da prima punta, se non giochi con un calcio di ripartenze, può fare più fatica perché non ha la struttura fisica per fare l'attaccante puro d'area. Però, è un giocatore che ha tutto. Ha tiro da fuori, senso del gol, riesce a dialogare coi compagni, può partire palla al piede, è rapido. È veramente un attaccante completo. Il problema è riuscire a supportare Pulisic, Leao, Nkunku. Chi tiri fuori? Oppure, che equilibrio perdi? E Allegri a questa cosa è molto attento. Perciò non sarà facile. Occorrerà del tempo, oppure occorreranno delle scelte anche impopolari in certi momenti".

