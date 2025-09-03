Sala sul futuro di San Siro: “Nessuno sconto per Milan e Inter”

Poi, un attacco alle proprietà di Milan e Inter: "Possiamo rimpiangere le proprietà alla Moratti e alla Berlusconi. Io Moratti lo rimpiango e gli mando un abbraccio, ma così è oggi. Queste proprietà, più che la passione per il calcio, per lo sport, lo considerano un'occasione di business. Io mi sto esprimendo in maniera decisa, poi ognuno si prenderà la sua parte di responsabilità. Se il Consiglio non dovesse approvare la vendita di San Siro sarà un problema che si prenderà il prossimo sindaco" perché "non è che le squadre decideranno con facilità di fare finta di niente. Noi andremo avanti".