San Siro, il futuro in bilico: il messaggio segreto di Sala alla Sovrintendenza

Il contesto del messaggio è cruciale: in quel periodo, la Sovrintendenza stava valutando se imporre un vincolo di tutela storica sul secondo anello dello stadio Meazza, una decisione che avrebbe avuto un impatto significativo sui piani per il suo futuro.

“Ciao Emanuela, tutti parlano ormai del ‘vincolo semplice’, che sarà anche semplice ma non permetterà di abbattere S. Siro. Le squadre vanno fuori Milano. E il Comune rimarrà con San Siro vuoto. Chiederò al Governo di comprarselo, perché questo è un danno economico enorme per il Comune ( sai che il valore erariale è di circa 100 milioni). È anche un gigantesco danno di immagine per Milano. Qualcuno però dovrà renderne conto ai cittadini. Vediamo il Ministero cosa dirà. Buona serata“.