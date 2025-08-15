Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie San Siro, il futuro in bilico: il messaggio segreto di Sala alla Sovrintendenza

ULTIME MILAN NEWS

San Siro, il futuro in bilico: il messaggio segreto di Sala alla Sovrintendenza

Giuseppe Sala Sindaco Milano
Il futuro dello stadio di San Siro a Milano è in bilico e la decisione finale è attesa per settembre: il messaggio 'segreto' di Beppe Sala
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il futuro dello stadio di San Siro a Milano è in bilico e la decisione finale è attesa per settembre. Nel frattempo, sono emersi nuovi dettagli che rivelano le preoccupazioni del sindaco Beppe Sala riguardo alla questione.

Stadio San Siro, il retroscena: "Vincolo? Chiederò al Governo di comprarselo"

—  

Il quotidiano la Repubblica ha pubblicato un messaggio datato 28 luglio 2023 inviato dal sindaco Sala alla Sovrintendente Emanuela Carpani. Questo messaggio, emerso dalle chat dell'inchiesta sull'urbanistica, era stato scritto su richiesta dell'ex assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi.

LEGGI ANCHE

Il contesto del messaggio è cruciale: in quel periodo, la Sovrintendenza stava valutando se imporre un vincolo di tutela storica sul secondo anello dello stadio Meazza, una decisione che avrebbe avuto un impatto significativo sui piani per il suo futuro.

LEGGI ANCHE: Athekame al Milan: un terzino per il futuro, ma con il presente da conquistare

Ciao Emanuela, tutti parlano ormai del ‘vincolo semplice’, che sarà anche semplice ma non permetterà di abbattere S. Siro. Le squadre vanno fuori Milano. E il Comune rimarrà con San Siro vuoto. Chiederò al Governo di comprarselo, perché questo è un danno economico enorme per il Comune ( sai che il valore erariale è di circa 100 milioni). È anche un gigantesco danno di immagine per Milano. Qualcuno però dovrà renderne conto ai cittadini. Vediamo il Ministero cosa dirà. Buona serata“.

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA