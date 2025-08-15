Athekame al Milan: un terzino per il futuro, ma con il presente da conquistare

Il Milan ha finalmente trovato il nome che andrà sulla fascia destra: Zachary Athekame , terzino svizzero classe 2004, arrivato per colmare la lacuna lasciata dalla partenza di Emerson Royal . Un acquisto che sa di scommessa e lungimiranza, un investimento di ben 10 milioni di euro a cui si aggiunge un 10% sulla futura rivendita, segnale inequivocabile della grande fiducia riposta nel ragazzo. Per Athekame , si tratta del grande salto, la prima esperienza lontano dalla Svizzera e subito nel campionato italiano, in una delle piazze più prestigiose e con una pressione non indifferente.

Il Milan investe sul domani: Athekame sbarca in rossonero

La domanda che tutti si pongono, però, è: quanto sarà centrale Athekame nel nuovo progetto tattico di Massimiliano Allegri? La risposta, almeno per il momento, è cauta. Sebbene il Milan lo consideri un acquisto strategico per il presente e soprattutto per il futuro, le gerarchie iniziali lo vedono non come un titolare fisso. L'avventura in Serie A, con un calcio più tattico e fisico, richiederà un periodo di adattamento. Athekame dovrà assimilare gli schemi di Allegri e, soprattutto, superare la concorrenza interna.