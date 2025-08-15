Athekame al Milan: un terzino per il futuro, ma con il presente da conquistare

La lotta per la maglia da titolare si preannuncia agguerrita, con Alexis Saelemaekers che, almeno per ora, sembra essere in pole position. Il belga, già rodato in rossonero, offre maggiori garanzie e versatilità, potendo agire sia come laterale a tutta fascia nel 3-5-2 che come terzino destro nel 4-3-3. Ma non solo, anche il giovane Jimenez rappresenta un'alternativa valida, pronto a giocarsi le sue carte.
L'acquisto di Athekame, in fin dei conti, è la testimonianza della nuova strategia del Milan: investire sui giovani talenti con l'obiettivo di plasmare i campioni di domani, senza però tralasciare le necessità immediate. Il campo ci dirà se Athekame riuscirà ad emergere e a ritagliarsi un ruolo di primo piano, ma una cosa è certa: la sua avventura in rossonero è appena iniziata e i riflettori sono già tutti puntati su di lui.
