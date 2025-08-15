Pianeta Milan
Athekame al Milan: un terzino per il futuro, ma con il presente da conquistare

Il Milan si rinforza e lo fa guardando al futuro. Dopo una lunga ricerca per un nuovo terzino destro, ecco che arriva Athekame
Alessia Scataglini
Il Milan ha finalmente trovato il nome che andrà sulla fascia destra:Zachary Athekame, terzino svizzero classe 2004, arrivato per colmare la lacuna lasciata dalla partenza di Emerson Royal. Un acquisto che sa di scommessa e lungimiranza, un investimento di ben 10 milioni di euro a cui si aggiunge un 10% sulla futura rivendita, segnale inequivocabile della grande fiducia riposta nel ragazzo. Per Athekame, si tratta del grande salto, la prima esperienza lontano dalla Svizzera e subito nel campionato italiano, in una delle piazze più prestigiose e con una pressione non indifferente.

Il Milan investe sul domani: Athekame sbarca in rossonero

La domanda che tutti si pongono, però, è: quanto sarà centrale Athekame nel nuovo progetto tattico di Massimiliano Allegri? La risposta, almeno per il momento, è cauta. Sebbene il Milan lo consideri un acquisto strategico per il presente e soprattutto per il futuro, le gerarchie iniziali lo vedono non come un titolare fisso. L'avventura in Serie A, con un calcio più tattico e fisico, richiederà un periodo di adattamento. Athekame dovrà assimilare gli schemi di Allegri e, soprattutto, superare la concorrenza interna.

La lotta per la maglia da titolare si preannuncia agguerrita, con Alexis Saelemaekers che, almeno per ora, sembra essere in pole position. Il belga, già rodato in rossonero, offre maggiori garanzie e versatilità, potendo agire sia come laterale a tutta fascia nel 3-5-2 che come terzino destro nel 4-3-3. Ma non solo, anche il giovane Jimenez rappresenta un'alternativa valida, pronto a giocarsi le sue carte.

L'acquisto di Athekame, in fin dei conti, è la testimonianza della nuova strategia del Milan: investire sui giovani talenti con l'obiettivo di plasmare i campioni di domani, senza però tralasciare le necessità immediate. Il campo ci dirà se Athekame riuscirà ad emergere e a ritagliarsi un ruolo di primo piano, ma una cosa è certa: la sua avventura in rossonero è appena iniziata e i riflettori sono già tutti puntati su di lui.

