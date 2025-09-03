Milan, Brocchi esalta l’acquisto di Rabiot: “Hanno fatto un grande colpo”

Milan, Brocchi esalta l’arrivo di Rabiot: per l’ex tecnico rossonero è un grande colpo e sarà sicuramente un valore aggiunto. Le sue parole.
Christian Brocchi, ex giocatore e per un breve periodo (nel 2016) anche allenatore della prima squadra rossonera, ha commentato l’acquisto di Adrien Rabiot, arrivato nell'ultimo giorno di calciomercato dal Marsiglia per 10 milioni di euro. Brocchi, intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A, ha espresso parole molto positive sul “pupillo” di Massimiliano Allegri.
Milan, Brocchi: "Rabiot ha tutte le caratteristiche per essere un valore aggiunto"
Lo ha definito come un grande colpo e come un centrocampista che potrà dare molto a questa squadra grazie alla sua qualità e personalità. Di seguito, si riportano le sue dichiarazioni.