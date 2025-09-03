Pianeta Milan
Milan, Brocchi esalta l’acquisto di Rabiot: “Hanno fatto un grande colpo”

Milan, Brocchi esalta l’arrivo di Rabiot: per l’ex tecnico rossonero è un grande colpo e sarà sicuramente un valore aggiunto. Le sue parole.
Francesco De Benedittis

Christian Brocchi, ex giocatore e per un breve periodo (nel 2016) anche allenatore della prima squadra rossonera, ha commentato l’acquisto di Adrien Rabiot, arrivato nell'ultimo giorno di calciomercato dal Marsiglia per 10 milioni di euro. Brocchi, intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A, ha espresso parole molto positive sul “pupillo” di Massimiliano Allegri.

Milan, Brocchi: "Rabiot ha tutte le caratteristiche per essere un valore aggiunto"

Lo ha definito come un grande colpo e come un centrocampista che potrà dare molto a questa squadra grazie alla sua qualità e personalità. Di seguito, si riportano le sue dichiarazioni.

Il parere di Brocchi: "Il Milan ha chiuso Rabiot e ha fatto un grande colpo, perché conosce il calcio italiano e conosce già l’allenatore. È mancino, in una zona del campo dove serve avere personalità, serve avere qualità, serve avere inserimento: ha tutte le caratteristiche per essere un valore aggiunto per questa squadra".

