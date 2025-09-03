Milan, Rabiot: caratteristiche e qualità del centrocampista

Il mercato del Milan è stato molto, molto intenso: tra colpi in entrata e partenza, i rossoneri hanno rivoluzionato la rosa della passata stagione cercando un nuovo punto di inizio dopo la scorsa stagione terminata all'ottavo posto. Durante l'ultimo giorno di mercato, il Milan ha chiuso il colpo in prospettiva Odogu per la difesa e ha riunito Allegri con uno dei suoi pupilli: Adrien Rabiot è un nuovo centrocampista rossonero.
"Torna in Serie A, cambia maglia e riabbraccia Allegri: viaggio nel mondo Rabiot": scrive così acmilan.com che presenta il colpo del Milan
Il Milan presenta Rabiot—
(fonte: acmilan.com) - Mediano, mezz'ala, 191 cm per 75 kg, Rabiot sprigiona la propria forza abbinando fisico e tecnica. Possente, dinamico, comunque veloce nonostante la stazza: spicca per essere bravo nell'inserimento, nella progressione palla al piede, nel supportare le azioni offensive. Uno che incide, segna, di intelligenza tattica e dal piede raffinato. Completo, abile anche in fase di non possesso, perfettamente adatto per lo scacchiere di Allegri. Una pedina che mancava, in grado di dominare la zona nevralgica del campo.
