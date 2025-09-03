Calciomercato Milan, le novità sulla risoluzione del contratto di Origi

L'anno successivo, 2023-2024, il prestito al Nottingham Forest. Ma anche il ritorno in Premier League non ha fatto bene all'ex 'Liverpool legend'. Da lì, il buio. Origi non ha più giocato, ma ha continuato ad intascare, ogni mese, lo stipendio dal club di Via Aldo Rossi pur essendo fuori da qualsiasi progetto tecnico.
Sembrava dovesse prendere il 50% sugli emolumenti rimasti. Ma ...—
Dopo Ferragosto, ha ricordato 'Tuttosport', sembravano essere stati fatti passi in avanti per la risoluzione degli ultimi dieci mesi di contratto, dopo che il belga aveva già ricevuto le prime due mensilità per l'ultimo anno in essere. Un'intesa che sembrava trovata in una buonuscita pari al 50% degli emolumenti previsti dal contratto.
Sembra, però, secondo il quotidiano torinese che, dopo l’iniziale apertura a risolvere il contratto con il Milan, Origi abbia di nuovo frenato, continuando a vestire i panni di calciatore in vacanza lautamente stipendiato dal Diavolo. In fondo non dev’essere poi così male, no?
