Calciomercato Milan, le novità sulla risoluzione del contratto di Origi

Calciomercato Milan, le novità sulla risoluzione del contratto di Origi
Divock Origi, tesserato per il Milan dal 2022, ha giocato solo un anno in maglia rossonera. Non è andato via neanche nell'ultimo calciomercato
Daniele Triolo 

Tra gli esuberi rimasti sul groppone del Milan nel corso dell'ultimo calciomercato estivo, oltre a Ismaël Bennacer e Yacine Adli, 'Tuttosport' oggi in edicola ne ha inserito un altro, ovvero un separato in casa di lunga data: Divock Origi. Dell'attaccante belga classe 1995 si sono perse le tracce sui campi di calcio da oltre un anno.

Calciomercato Milan, quale destino attende Origi?

Arrivato al Milan a parametro zero nell'estate 2022, con un contratto di quattro anni (scadenza 30 giugno 2026) da 4,5 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi, Origi ha disputato - di fatto - solo la prima stagione, 2022-2023, in rossonero. Per giunta molto male: appena 2 gol e un assist in 36 partite tra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana.

L'anno successivo, 2023-2024, il prestito al Nottingham Forest. Ma anche il ritorno in Premier League non ha fatto bene all'ex 'Liverpool legend'. Da lì, il buio. Origi non ha più giocato, ma ha continuato ad intascare, ogni mese, lo stipendio dal club di Via Aldo Rossi pur essendo fuori da qualsiasi progetto tecnico.

Sembrava dovesse prendere il 50% sugli emolumenti rimasti. Ma ...

Dopo Ferragosto, ha ricordato 'Tuttosport', sembravano essere stati fatti passi in avanti per la risoluzione degli ultimi dieci mesi di contratto, dopo che il belga aveva già ricevuto le prime due mensilità per l'ultimo anno in essere. Un'intesa che sembrava trovata in una buonuscita pari al 50% degli emolumenti previsti dal contratto.

Sembra, però, secondo il quotidiano torinese che, dopo l’iniziale apertura a risolvere il contratto con il Milan, Origi abbia di nuovo frenato, continuando a vestire i panni di calciatore in vacanza lautamente stipendiato dal Diavolo. In fondo non dev’essere poi così male, no?

