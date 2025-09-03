Calciomercato Milan, Adli in uscita: il ‘pittore’ è tra due fuochi

Per 'Tuttosport' oggi in edicola, diverse piste di calciomercato per lui non sono decollate, tra luglio e agosto, soprattutto per volontà del regista francese di origini algerine, che ha declinato le proposte di Spartak Mosca e Sassuolo. Inoltre, almeno fino al mese di agosto, Adli è sembrato poco propenso a prendere in considerazione le offerte pervenute da club della Saudi Pro League.
L'Al-Shabab lo vuole. Ma lui potrebbe aspettare un'europea—
Ora, però, la situazione potrebbe cambiare. In Arabia Saudita il calciomercato estivo resterà aperto fino al prossimo giovedì 11 settembre e l'Al-Shabab resta alla finestra, preparando un nuovo affondo per l'ex Bordeaux. Si vedrà se, questa volta, gli arabi riusciranno a strappare il sì di Adli. Oppure se il ragazzo aspetterà una chiamata allettante dall’Europa, dove potrebbero esserci possibilità tra Turchia, Belgio e Grecia.
