Calciomercato Milan, Adli in uscita: il ‘pittore’ è tra due fuochi

Per 'Tuttosport' oggi in edicola, diverse piste di calciomercato per lui non sono decollate, tra luglio e agosto, soprattutto per volontà del regista francese di origini algerine, che ha declinato le proposte di Spartak Mosca e Sassuolo. Inoltre, almeno fino al mese di agosto, Adli è sembrato poco propenso a prendere in considerazione le offerte pervenute da club della Saudi Pro League.