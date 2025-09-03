Calciomercato Milan, Adli in uscita: il ‘pittore’ è tra due fuochi

Pianeta Milan
Yacine Adli, centrocampista del Milan, può ancora trovare sistemazione laddove il calciomercato estivo è ancora aperto. Il punto
Non soltanto Ismaël Bennacer in uscita dal Milan in questi giorni dove il calciomercato, sebbene chiuso per le operazioni in entrata, è ancora aperto per quelle in uscita in alcuni Paesi: tra i giocatori in esubero che cercano una sistemazione, infatti, c'è anche Yacine Adli.

Calciomercato Milan, quale futuro per Adli?

Classe 2000, rientrato dal prestito alla Fiorentina, il 'pittore' è totalmente fuori dal progetto rossonero. Tanto che ha svolto l'intera preparazione atletica, in estate, con il Milan Futuro di Massimo Oddo, che disputerà la Serie D. Improbabile che Adli giochi in quarta serie con il Diavolo ma, finora, è ancora un giocatore tesserato per il club di Via Aldo Rossi.

Per 'Tuttosport' oggi in edicola, diverse piste di calciomercato per lui non sono decollate, tra luglio e agosto, soprattutto per volontà del regista francese di origini algerine, che ha declinato le proposte di Spartak Mosca e Sassuolo. Inoltre, almeno fino al mese di agosto, Adli è sembrato poco propenso a prendere in considerazione le offerte pervenute da club della Saudi Pro League.

L'Al-Shabab lo vuole. Ma lui potrebbe aspettare un'europea

Ora, però, la situazione potrebbe cambiare. In Arabia Saudita il calciomercato estivo resterà aperto fino al prossimo giovedì 11 settembre e l'Al-Shabab resta alla finestra, preparando un nuovo affondo per l'ex Bordeaux. Si vedrà se, questa volta, gli arabi riusciranno a strappare il sì di Adli. Oppure se il ragazzo aspetterà una chiamata allettante dall’Europa, dove potrebbero esserci possibilità tra Turchia, Belgio e Grecia.

