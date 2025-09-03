Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Moretto: “Il Milan ha sondato due terzini destri alla fine del calciomercato”

CALCIOMERCATO MILAN

Moretto: “Il Milan ha sondato due terzini destri alla fine del calciomercato”

Moretto: 'Il Milan ha sondato due terzini destri alla fine del calciomercato'
Matteo Moretto ha svelato un retroscena sull'ultimo giorno del calciomercato del Milan. Ecco chi sono i terzini destri sondati dalla dirigenza
Redazione PM

Il calciomercato del Milan si è chiuso senza nessun colpo importante in difesa. Saltato l'affare Joe Gomez, è stato preso David Odogu, un giovane di prospettiva. La rosa rossonera - rispetto allo scorso anno - si è rinforzata a centrocampo. In attacco e, soprattutto, in difesa pare indebolita. Il reparto offensivo, infatti, è semplicemente ridotto a livello numerico. La qualità degli interpreti a disposizione, però, fa ben sperare i tifosi milanisti.

Il pacchetto arretrato, invece, è quello che desta le maggiori preoccupazioni. I tasselli mancanti sono un difensore centrale forte, esperto e affidabile, e un terzino destro che dia garanzie nel ruolo. Con Alex Jimenez ceduto al Bournemouth, gli unici in rosa a poter ricoprire quest'ultima posizione sono De Winter (il quale si è presentato dicendo di sentirsi più un centrale) e Athekame, classe 2004 arrivato dallo Young Boys. Proprio per questo, pare che la dirigenza del Milan abbia cercato dei terzini destri durante gli ultimissimi giorni di calciomercato. Lo ha svelato Matteo Moretto all'interno di un video pubblicato sul canale di Fabrizio Romano. Di seguito, si riportano le sue parole.

LEGGI ANCHE

Calciomercato, il Milan ha cercato dei terzini destri

—  

Moretto svela: "Anche il Milan ha cercato di capire se ci fosse la possibilità di arrivare a un terzino destro dopo l’uscita di Alex Jimenez, destinazione Bournemouth. Vi faccio due nomi che già vi avevo raccontato, due calciatori spagnoli che gravitano nell’emisfero di Barcellona città: sono stati sondati dal Milan che però poi non sono stati portati avanti. Il primo è quello di Arnau Martinez, terzino destro del Girona: aveva una clausola di 14 milioni, un’occasione di mercato per tanti club anche se per gli ultimi due o tre giorni la squadra catalana avrebbe comunque detto di no, salvo pagamento della clausola. Alla fine Arnau ha deciso di restare ma è vero che il Milan lo ha sondato".

LEGGI ANCHE: Leao, c’è aria di ‘Allegrata’: come può cambiare l’attacco del Milan >>>

E ancora: "Anche il profilo di Hector Fort è stato sondato ma anche lui è rimasto in Liga. In questo caso sono subentrati altri fattori: il calciatore cercava un progetto dove poter giocare regolarmente e con continuità. Nelle ultimissime ore di mercato è uscito in prestito secco dal Barcellona per andare all’Elche dove potrà giocare con continuità".

Leggi anche
Calciomercato Milan, le novità sulla risoluzione del contratto di Origi
Calciomercato Milan, Adli in uscita: il ‘pittore’ è tra due fuochi

© RIPRODUZIONE RISERVATA