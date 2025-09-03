Moretto: “Il Milan ha sondato due terzini destri alla fine del calciomercato”

Calciomercato, il Milan ha cercato dei terzini destri

Moretto svela: "Anche il Milan ha cercato di capire se ci fosse la possibilità di arrivare a un terzino destro dopo l’uscita di Alex Jimenez, destinazione Bournemouth. Vi faccio due nomi che già vi avevo raccontato, due calciatori spagnoli che gravitano nell’emisfero di Barcellona città: sono stati sondati dal Milan che però poi non sono stati portati avanti. Il primo è quello di Arnau Martinez, terzino destro del Girona: aveva una clausola di 14 milioni, un’occasione di mercato per tanti club anche se per gli ultimi due o tre giorni la squadra catalana avrebbe comunque detto di no, salvo pagamento della clausola. Alla fine Arnau ha deciso di restare ma è vero che il Milan lo ha sondato".