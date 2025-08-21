Milan, De Winter si presenta: “Molto bello ritrovare Allegri”

Le strade di Koni De Winter e Massimiliano Allegri si riuniscono al Milan. L'allenatore livornese evoca dolci ricordi nella mente del difensore belga, legati al suo esordio con la prima squadra della Juventus. De Winter, infatti, ha militato nel settore giovanile bianconero e nella Next Gen. Nella stagione 2021/22 Allegri lo fece debuttare in Champions League. In quell'edizione della massima competizione europea fece 2 presenze. All'interno della sua conferenza stampa da nuovo giocatore rossonero, De Winter ha ricordato quei momenti, prima di parlare di questioni di campo. Di seguito, si riportano alcuni passaggi della sua presentazione.