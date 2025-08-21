Milan, De Winter si presenta: “Molto bello ritrovare Allegri”

Pianeta Milan
Koni De Winter si è presentato come nuovo giocatore rossonero in conferenza stampa a Casa Milan. Si riportano alcune delle sue dichiarazioni
Le strade di Koni De Winter e Massimiliano Allegri si riuniscono al Milan. L'allenatore livornese evoca dolci ricordi nella mente del difensore belga, legati al suo esordio con la prima squadra della Juventus. De Winter, infatti, ha militato nel settore giovanile bianconero e nella Next Gen. Nella stagione 2021/22 Allegri lo fece debuttare in Champions League. In quell'edizione della massima competizione europea fece 2 presenze. All'interno della sua conferenza stampa da nuovo giocatore rossonero, De Winter ha ricordato quei momenti, prima di parlare di questioni di campo. Di seguito, si riportano alcuni passaggi della sua presentazione.

Sul rapporto con Allegri: "Ho passato con lui i miei primi momenti da professionista, mi ha fatto esordire. Molto bello ritrovarlo. Prima non ero contento mi facesse giocare terzino, io preferisco centrale. Ora mi può mettere dove vuole, basta che mi metta in campo".

Perché il Milan ha fatto male in difesa lo scorso anno? "Non è solo la difesa, si difende come squadra. Lavoriamo su questo e penso che Allegri sia bravo sulla fase difensiva. Stiamo lavorando, vediamo come andrà".

Cosa ha aggiunto Vieira? "Penso che mi abbia dato molto. Una struttura e una base chiara".

In che ruolo vuole specializzarsi? "Per me, sono un difensore centrale. Poi ovvio che mi possono mettere in altri ruoli e li farò con piacere".

Cambia giocare a 3 o a 4? "Non cambia tanto. Ho fatto tante volte i due sistemi. Mi sono adattato. Non mi dà problemi".

Sulle sue qualità di testa: "Abbiamo qualità nei piedi in squadra, promette bene".

