Milan, De Winter si presenta: “Molto bello ritrovare Allegri”

Perché il Milan ha fatto male in difesa lo scorso anno? "Non è solo la difesa, si difende come squadra. Lavoriamo su questo e penso che Allegri sia bravo sulla fase difensiva. Stiamo lavorando, vediamo come andrà".
Cosa ha aggiunto Vieira? "Penso che mi abbia dato molto. Una struttura e una base chiara".
In che ruolo vuole specializzarsi? "Per me, sono un difensore centrale. Poi ovvio che mi possono mettere in altri ruoli e li farò con piacere".
Cambia giocare a 3 o a 4? "Non cambia tanto. Ho fatto tante volte i due sistemi. Mi sono adattato. Non mi dà problemi".
Sulle sue qualità di testa: "Abbiamo qualità nei piedi in squadra, promette bene".
