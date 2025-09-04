Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Werder, Boniface: “Niente Milan? Non è dipeso da me. Ma dico che …”

ULTIME MILAN NEWS

Werder, Boniface: “Niente Milan? Non è dipeso da me. Ma dico che …”

Werder, Boniface: 'Niente Milan? Non è dipeso da me. Ma dico che ...'
Victor Boniface, passato in prestito dal Bayer Leverkusen al Werder Brema, è tornato a parlare del suo mancato trasferimento al Milan
Daniele Triolo Redattore 

Victor Boniface, attaccante nigeriano classe 2000, si è trasferito in prestito dal Bayer Leverkusen al Werder Brema proprio nel corso dell'ultimo giorno del calciomercato estivo. Il bomber, dunque, è rimasto in Bundesliga - pur cambiando squadra - dopo il fallimento del suo trasferimento al Milan appena qualche giorno prima.

Milan, senti Boniface: "Se non fossi al 100% sarei in ospedale"

—  

Il 22 agosto scorso, come si ricorderà, Boniface era infatti arrivato a Milano, sottoponendosi alle visite mediche con il Milan. Passate quelle 'regolari'. Non superate, invece, quelle approfondite al ginocchio destro, richieste dal club rossonero per capire le condizioni di una zona interessata da due rotture del legamento crociato, avvenute nel 2019 e nel 2020. Motivo per cui il Diavolo ha poi mandato a monte l'operazione (5 milioni di euro per il prestito oneroso e 24 milioni di euro per il diritto di riscatto) già impostata con il Bayer Leverkusen.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan ha investito più di tutti: tesoretto per il 2026 >>>

Saltato, quindi, anche il contratto di Boniface con il Milan, da 3 milioni di euro netti a stagione di stipendio. Ma ormai è andata così. Il Milan ha preso Christopher Nkunku dal Chelsea e Boniface si è accasato al Werder. Ieri è stato presentato dagli anseatici e, durante la conferenza stampa a lui dedicata, l'ex bomber anche di Union Saint-Gilloise e Bodø/Glimt è tornato sul mancato trasferimento al Milan. «Se non fossi al 100%, sarei in ospedale. Il mancato trasferimento al Milan non è dipeso da me, hanno deciso di non portarlo avanti», ha dichiarato il calciatore, il quale è sembrato essere ancora infastidito per l'intera vicenda.

Leggi anche
Calciomercato, il Milan ha investito più di tutti: tesoretto per il 2026
Milan, Ricci: “Modric ha qualcosa di diverso dagli altri. Su Allegri …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA