Werder, Boniface: 'Niente Milan? Non è dipeso da me. Ma dico che ...'

Saltato, quindi, anche il contratto di Boniface con il Milan, da 3 milioni di euro netti a stagione di stipendio. Ma ormai è andata così. Il Milan ha preso Christopher Nkunku dal Chelsea e Boniface si è accasato al Werder. Ieri è stato presentato dagli anseatici e, durante la conferenza stampa a lui dedicata, l'ex bomber anche di Union Saint-Gilloise e Bodø/Glimt è tornato sul mancato trasferimento al Milan. «Se non fossi al 100%, sarei in ospedale. Il mancato trasferimento al Milan non è dipeso da me, hanno deciso di non portarlo avanti», ha dichiarato il calciatore, il quale è sembrato essere ancora infastidito per l'intera vicenda.