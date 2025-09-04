Milan, Ricci: 'Modric ha qualcosa di diverso dagli altri. Su Allegri ...'

Su Luka Modric, con cui condivide nel Milan la cabina di regia, Ricci ha detto: «Allenarmi con lui è un privilegio. Vedi che ha davvero qualcosa di diverso rispetto agli altri, anche nella semplicità di quello che fa, come quando tocca la palla con l'esterno: lo fa come se fosse una cosa normale. Non sbaglia mai un posizionamento, anche magari non facendo tantissimi metri sul campo. Solo osservandolo riesci a captare le cose che fanno la differenza».
"Con Allegri devi saper difendere, prima cosa, e devi saper attaccare bene"—
Infine, una chiosa sulle richieste che il nuovo allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ha per i suoi giocatori. «A noi centrocampisti, il mister chiede di saper fare tutto. Devi saper difendere, che è la prima cosa, e poi devi saper attaccare bene, ognuno con le sue caratteristiche. Io mi sento in grado di fare entrambe le cose».
