Milan, Ricci: 'Modric ha qualcosa di diverso dagli altri. Su Allegri ...'

Samuele Ricci, regista del Milan, ha parlato di Nazionale Italiana, Luka Modric e Massimiliano Allegri in un'intervista. Le dichiarazioni

Samuele Ricci , classe 2001 , centrocampista che il Milan ha prelevato dal Torino per 23 milioni di euro più bonus nell'ultimo calciomercato estivo, ha parlato ieri in esclusiva a 'SportMediaset'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni più importanti, riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Ricci: "Attraverso il Milan devo guadagnarmi il posto in Nazionale"

«Penso che attraverso il Milan devo guadagnarmi ogni volta il posto in Nazionale, perché è una cosa importante per un ragazzo italiano come me. Devo cercare di fare bene con il Milan e migliorarmi», ha detto Ricci, che non è stato incluso dal Commissario Tecnico Gennaro Gattuso tra i convocati per le partite contro Estonia e Israele, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026.