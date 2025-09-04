Pianeta Milan
Milan, Ricci: 'Modric ha qualcosa di diverso dagli altri. Su Allegri ...'
Samuele Ricci, regista del Milan, ha parlato di Nazionale Italiana, Luka Modric e Massimiliano Allegri in un'intervista. Le dichiarazioni
Samuele Ricci, classe 2001, centrocampista che il Milan ha prelevato dal Torino per 23 milioni di euro più bonus nell'ultimo calciomercato estivo, ha parlato ieri in esclusiva a 'SportMediaset'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni più importanti, riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

«Penso che attraverso il Milan devo guadagnarmi ogni volta il posto in Nazionale, perché è una cosa importante per un ragazzo italiano come me. Devo cercare di fare bene con il Milan e migliorarmi», ha detto Ricci, che non è stato incluso dal Commissario Tecnico Gennaro Gattuso tra i convocati per le partite contro Estonia e Israele, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Su Luka Modric, con cui condivide nel Milan la cabina di regia, Ricci ha detto: «Allenarmi con lui è un privilegio. Vedi che ha davvero qualcosa di diverso rispetto agli altri, anche nella semplicità di quello che fa, come quando tocca la palla con l'esterno: lo fa come se fosse una cosa normale. Non sbaglia mai un posizionamento, anche magari non facendo tantissimi metri sul campo. Solo osservandolo riesci a captare le cose che fanno la differenza».

Infine, una chiosa sulle richieste che il nuovo allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ha per i suoi giocatori. «A noi centrocampisti, il mister chiede di saper fare tutto. Devi saper difendere, che è la prima cosa, e poi devi saper attaccare bene, ognuno con le sue caratteristiche. Io mi sento in grado di fare entrambe le cose».  

