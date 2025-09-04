Milan, il papà di Giménez: 'Sono successe cose strane. Ma lui ...'

'Chaco' Giménez è poi entrato nello specifico delle voci di mercato che hanno visto come protagonista il figlio. «L'agente di Santi è sempre stata in contatto con il club. Il club ha avuto la possibilità di fare quello scambio, ma Santi non è mai stato consultato sulla situazione. Ci sono stati 'rumors', ma la realtà è che Giménez è un giocatore del Milan, ha un contratto, e lunedì mattina tutte le parti si sono incontrate: il Presidente (probabilmente si riferisce all'amministratore delegato Giorgio Furlani, n.d.r.), il direttore sportivo e i consiglieri come Zlatan Ibrahimović, che ha avuto un ruolo importante, hanno deciso che Santi sarebbe rimasto. Hanno insistito per quello scambio, ma non è mai stato confermato».