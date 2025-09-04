Milan, il papà di Giménez: 'Sono successe cose strane. Ma lui ...'

'Chaco' Giménez è poi entrato nello specifico delle voci di mercato che hanno visto come protagonista il figlio. «L'agente di Santi è sempre stata in contatto con il club. Il club ha avuto la possibilità di fare quello scambio, ma Santi non è mai stato consultato sulla situazione. Ci sono stati 'rumors', ma la realtà è che Giménez è un giocatore del Milan, ha un contratto, e lunedì mattina tutte le parti si sono incontrate: il Presidente (probabilmente si riferisce all'amministratore delegato Giorgio Furlani, n.d.r.), il direttore sportivo e i consiglieri come Zlatan Ibrahimović, che ha avuto un ruolo importante, hanno deciso che Santi sarebbe rimasto. Hanno insistito per quello scambio, ma non è mai stato confermato».
Altri concetti rivelati dal padre: «Tare e Massimiliano Allegri hanno parlato con Santiago. Mi è risultato tutto strano perché ha giocato da titolare due partite su tre e un'amichevole. Ora c'è un po' di tranquillità con la Nazionale, poi tornerà al Milan e vedremo cosa succederà. Credo che tutto questo servirà a tirar fuori la bestia che tiene dentro. Quello che è successo deve rafforzarlo, deve toccare l’orgoglio di Santi dopo tutto questo.
«Il Milan è un club importante e ti chiede tanto. Lui ci ha dato tanta tranquillità: ci ha insegnato come comportarci con alla sua età, tenendo calmi i nervi, gestire le emozioni. La carriera del calciatore è breve e credo che abbia molto margine di crescita. Sono rassicurato non solo da ciò che vedo in campo, ma anche da ciò che vedo fuori. Dipenderà tutto da Santi. Alla fine, credo che dipenda da dove vuole andare. È in un club che ama, ma se va via, la vita non è finita».
