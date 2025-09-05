Milan, Ordine: “Solo due nuovi titolari. Allegri? C’è una morale”

"Quando prima Tare e poi Allegri sono atterrati nel mondo Milan un paio di operazioni erano già state perfezionate: la cessione di Reijnders in un senso e l’acquisto di Ricci nell’altro". Franco Ordine, giornalista, fa il punto sul mercato del Milan e in particolare su Allegri e la tattica rossonera. Ecco il suo commento per 'Il Corriere dello Sport': "A quel punto è partito il lavoro di Tare e le sue prime due mosse sono state un blitz a Zagabria per bloccare Modric e l’avvio dell’onerosa trattativa col Bruges per Jashari. Solo durante l’ultima settimana di mercato hanno ascoltato le indicazioni dell’allenatore. Così è arrivato Rabiot, è stato fatto il tentativo respinto su Aknaji e uno scambio ispirato dalla Roma non decollato a causa della resistenza passiva dell’agente del messicano".