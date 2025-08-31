Pianeta Milan
Milan, Ordine: “Allegri con Modric ha trovato il suo Calhanoglu”. Il motivo

Franco Ordine, giornalista, parla del Milan e in particolare di Modric. Poi un passaggio anche sul possibile arrivo di Rabiot
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"La cura Modric comincia a fare qualche effetto". Franco Ordine, giornalista, parla del Milan e in particolare di Modric. Poi un passaggio anche sul possibile arrivo di Rabiot. Ecco il suo pensiero a 'Il Giornale': "Perché Allegri oltre a chiedergli «di parlare tanto con i suoi compagni», ha trovato anche il suo Calhanoglu, cioè colui che sui calci piazzati può offrire traiettorie utili al gioco aereo della squadra".

Ancora su Modric: "Poi il fatto che Luka regga i 90 minuti alla sua bella età dimostra che le garanzie firmate da Carlo Ancelotti non erano un prezzo pagato all'affetto e all'amicizia col croato. Le parole di Modric, alla fine del viaggio a Lecce, hanno ridisegnato anche il profilo tecnico del Milan. «Dopo la Cremonese - ha spiegato - non ero preoccupato perché qui vedo tanta qualità»".

Rabiot e Musah: "Nel caso di partenza di Musah allora si aprirebbe la porta alla sostituzione nel parco centrocampisti e qui la pista tornata d'attualità è quella che porta a Marsiglia e a Rabiot in rotta con l'OM nonostante il consiglio di De Zerbi di presentarsi in società".

